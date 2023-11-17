Menang Mudah atas Timnas Indonesia, Pelatih Irak Makin Pede Bisa Raih Tiket ke Piala Dunia 2026

BASRA – Kemenangan telak atas Timnas Indonesia membuat pelatih Timnas Irak, Jesus Casas percaya diri bisa membawa tim berjuluk Singa Mesopotamia itu lolos ke Piala Dunia 2026. Ia yakin karena menurutnya Timnas Irak memiliki modal kuat untuk bisa lolos dari Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Pernyataan bernada sombong itu dilontarkan Casas usai Timnas Irak menang mudah atas Timnas Indonesia di laga perdana Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona asia, pada Kamis 16 November 2023 malam WIB.

Irak pesta gol 5-1 ke gawang Timnas Indonesia pada laga yang berlangsung di Basra International Stadium, Basra. Gol-gol Irak dicetak Basra Rasan (20’), gol bunuh diri Jordi Amat (35’), Osama Rashid (60’), Youssef Amyn (81’) dan Ali Al-Hamadi (88’).

Timnas Indonesia sempat melawan lewat gol pemerkecil kedudukan yang dicetak Shayne Pattynama (45+3’). Namun setelah itu, gol demi gol terus bersarang di gawang Nadeo Argawinata.

Usai laga, Casas langsung percaya diri bisa membawa timnya lolos ke Piala Dunia 2026, di mana Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada akan menjadi tuan rumahnya. Menurut Casas, meloloskan Singa Mesopotamia -julukan Irak- ke Piala Dunia 2026 sudah menjadi kewajibannya.

“Kami bisa lolos ke Piala Dunia, jika bukan karena hal ini, saya tidak akan berada di sini sebagai pelatih tim nasional Irak,” kata Casas dilansir Iraq FPG, Jumat (17/11/2023).

“Saya tidak bisa berjanji, tapi kami akan bekerja dan bekerja karena kami mampu lolos dari kualifikasi,” ujar arsitek asal Spanyol itu.