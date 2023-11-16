Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia vs Irak: Lini Pertahanan Digempur, Timnas Indonesia Tertinggal 1-2

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |22:35 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia vs Irak: Lini Pertahanan Digempur, Timnas Indonesia Tertinggal 1-2
Timnas Indonesia tertinggal 1-2 dari Irak di babak pertama. (Foto: PSSI)
A
A
A

BASRA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia harus rela menutup babak pertama kontra Irak dengan keadaan skor tertinggal 1-2. Hal itu karena Timnas Indonesia benar-benar digempur oleh tim tuan rumah sejak menit pertama dalam pertandingan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut.

Bermain d Basra International Stadium, Kamis (16/11/2023) malam WIB, Garuda benar-benar kesulitan mengeluarkan permainan terbaiknya. Mereka bahkan sudah tertinggal 0-1 sejak menit 20 gara-gara gol Bashar Rasan.

Lalu di akhir babak pertama, Jordi Amat melakukan gol bunuh diri. Timnas Indonesia bisa membalas satu gol lewat Shayne Pattynama di menit 45+3.

Jalannya Pertandingan

Timnas Indonesia benar-benar digempur oleh lini serang Irak. Pasukan Shin Tae-yong benar-benar tak diberikan kesempatan untuk menyerang balik.

Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

Disaat digempur, lini belakang Garuda justru kerap melakukan kesalahan. Dua gol Irak bisa dikatakan berawal dari kesalahan lini pertahanan Timnas Indonesia.

Meski begitu, Timnas Indonesia sejatinya tidak diam saja. Ketika mendapatkan bola, mereka berusaha keras untuk melakukan serangan.

