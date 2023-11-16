Daftar Line Up Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Shayne Pattynama Main, Rafael Struick dan Sandy Walsh Dicadangkan

DAFTAR line up Timnas Indonesia vs Irak di laga perdana Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia telah diketahui. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong terlihat memainkan formasi 5-3-2 untuk menghadapi Irak di Basra International Stadium, pada Kamis (16/11/2023) pukul 21.45 WIB tersebut.

Langkah Timnas Indonesia di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dimulai malam ini. Skuad Garuda bakal menghadapi Irak yang mendapatkan dukungan langsung dari para suporter mereka.

Untuk merebut tiga poin di markas Timnas Iran, Shin Tae-yong pun seperti biasanya menggunakan tiga bek tengah. Ketiga bek tengah itu pun dipercayakan kepada Elkan Baggott, Jordi Amat, dan Rizky Ridho.

Sementara, dua fullback bakal diisi oleh Shayne Pattynama di sisi kiri dan Asnawi Mangkualam di sisi kanan. Lalu Shin Tae-yong menugaskan Marc Klok, Adam Alis, dan Ricky Kambuaya untuk mengisi lini tengah Timnas Indonesia.

Menariknya, dua pemain depan yang bertugas mencetak gol dipercayakan Shin Tae-yong kepada Dendy Sulistyawan dan Dimas Drajad. Pelatih asal Korea Selatan itu memilih memainkan Dendy dan Dimas ketimbang Rafael Struick atau Ramadhan Sananta dan Hokky Caraka yang berada di bangku cadangan.

Selain itu, keputusan Shin Tae-yong mencadangkan Sandy Walsh juga menarik. Sandy tampaknya masih sulit menggeser Asnawi yang merupakan kapten Timnas Indonesia.