Hasil Timnas Ekuador U-17 vs Timnas Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Tertahan 1-1, La Tri Finis sebagai Runner-up Grup A

SOLO – Tim Nasional (Timnas) Ekuador U-17 harus puas menutup laga kontra Panama U-17 dengan hasil imbang di pertandingan pamungkas Grup A Piala Dunia U-17 2023, pada Kamis (16/11/2023) malam WIB. Bermain di Stadion Manahan, Solo, tim berjuluk La Tri itu tepatnya ditahan 1-1 oleh Panama U-17.

Ekuador U-17 awalnya sempat unggul berkat gol Elkin Ruiz di menit 24, namun Panama U-17 dapat membalas lewat Oldemar Castillo pada menit ke-79. Dengan hasil itu, Ekuador U-17 finis sebagai runner-up di Grup A dengan 5 poin, sedangkan Panama U-17 masih berada di dasar klasemen.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Ekuador U-17 langsung bermain agresif sejak awal pertandingan di babak pertama. Meski begitu, Panama U-17 mampu menahan gempuran serangan itu dengan baik. Kedua tim pun saling serang pada awal babak pertama.

Walaupun Ekuador U-17 sedikit mendominasi, Los Canaleros -julukan Panama U-17- juga tidak ragu untuk melancarkan serangan balik cepat. Serangan ini dimotori oleh Keny Arroyo dan Erick Zambrano.

Namun, La Tri -julukan Ekuador U-17- yang mengontrol pertandingan akhirnya sukses memecah kebuntuan. Adalah Elkin Ruiz (24’) yang mampu mencetak gol lewat tandukkan kerasnya, Ekuador U-17 unggul 1-0.

Setelah gol itu, Panama U-17 bermain agresif dengan menekan pertahanan La Tri. Strategi itu beberapa kali berhasil membuat Ekuador U-17 kelabakan. Namun, serangan Los Canaleros selalu bisa dipatahkan ketika ingin memasuki kotak penalti.

Pada akhirnya, Timnas Ekuador U-17 berhasil mempertahankan gawangnya dari gempuran Panama U-17. Babak pertama selesai untuk keunggulan Ekuador U-17 atas Panama U-17 dengan skor tipis 1-0.