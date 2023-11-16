Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Piala Dunia U-17 2023: Timnas Indonesia U-17 Kebobolan Lagi, Timnas Maroko U-17 Unggul 3-1

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |20:28 WIB
Hasil Piala Dunia U-17 2023: Timnas Indonesia U-17 Kebobolan Lagi, Timnas Maroko U-17 Unggul 3-1
Timnas Indonesia U-17 tertinggal 1-3 dari Maroko U-17 (Foto: LOC WCU17/NFL)
A
A
A

HASIL Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Timnas Indonesia U-17 tertinggal 1-3 dari Timnas Maroko U-17 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Kamis (16/11/2023) malam WIB.

Timnas Indonesia U-17 sudah tertinggal 1-2 sejak babak pertama. Pada menit ke-57, sempat ada momen meragukan ketika pemain Maroko U-17 melakukan handball. Wasit sempat mengecek VAR namun tetap tidak memberikan penalti.

Alih-alih mencetak gol, Timnas Indonesia U-17 kebobolan lagi pada menit ke-64. Abdelhamid Maali mencuri bola di lini tengah dan kemudian memberikannya kepada Mohamed Hamony yang sukses menyelesaikan peluang untuk membobol gawang Ikram Al Giffari.

