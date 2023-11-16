Hasil Babak Pertama Timnas Kanada U-17 vs Timnas Mali U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Mali Unggul 2-1

HASIL babak pertama Timnas Kanada U-17 vs Timnas Mali U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Kamis (16/11/2023) sore WIB berakhir dengan skor 2-1 pada babak pertama.

Ibrahim Diarra membuka skor untuk Mali pada menit ke-14 dan digandakan oleh Mahamoud Barry di menit ke-26. Pada menit ke-45, Kanada memperkecil ketertinggalan melalui Mba Richard Mmah Chukwu.

Jalannya Pertandingan

Babak pertama

Kanada U-17 dan Mali U-17 bermain lepas sejak awal babak pertama dalam laga ituKedua tim langsung melancarkan permainan jual dan beli serangan dalam upaya mencetak gol cepat.

Pada menit ke-14, Mali U-17 berhasil memecahkan kebuntuan dalam laga itu. Kepastian tersebut usai Ibrahim Diarra mampu membobol gawang Kanada U-17.

Mali U-17 makin di atas angin dalam laga itu. Mereka menggandakan keunggulan atas Kanada U-17 pada menit ke-26 yang kali ini golnya diciptakan oleh Majamoud Barry.

Bukan tanpa perlawanan dalam laga itu, Kanda U-17 pun beberapa kali menekan Mali U-17. Akhirnya, pada menit ke-45 berhasil membobol gawang Mali U-17 lewat gol dari Richard Chukwu.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan lagi dalam laga antara kedua tim. Mali U-17 sementara waktu masih dapat mempertahankan keunggulan atas Kanda U-17 dengan skor 2-1.