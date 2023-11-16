Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Timnas Inggris U-17 vs Timnas Brasil U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Hidup Mati Tim Samba

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |16:24 WIB
Prediksi Timnas Inggris U-17 vs Timnas Brasil U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Hidup Mati Tim Samba
Timnas Brasil U-17 akan menjalani laga hidup mati melawan Timnas Inggris U-17 (Foto: CBF)
A
A
A

JAKARTA - Berikut prediksi Timnas Inggris U-17 vs Timnas Brasil U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Laga yang akan digelar di Jakarta International Stadium (Stadion JIS) pada Jumat 17 November 2023 pukul 19.00 WIB itu akan jadi hidup mati bagi Tim Samba.

Brasil U-17 mutlak harus meraih kemenangan jika ingin menjaga asa lolos ke babak 16 besar. Sebab, tim itu memiliki poin sama dengan Iran, yakni tiga poin.

Timnas Inggris U-17 menang telak 10-0 atas Timnas Kaledonia Baru U-17 (Foto: Doc. LOC WCU17/BRY)

Namun, tim asuhan Phelipe Leal berada di posisi kedua karena unggul produktivitas gol atas Iran U-17. Brasil mencatkan 11 gol dan tiga kebobolan, sedangkan Iran menorehkan empat gol dan empat kemasukkan.

Brasil U-17 pun kini sudah terus berbenah diri setelah pada laga perdana kalah 2-3 dari Iran U-17 dan menang 9-0 atas Kaledonia Baru U-17. Pasalnya, tim itu tidak mau gagal lolos fase grup karena berstatus juara bertahan.

Sementara itu, Inggris memang sudah tenang karena telah mendapatkan satu tiket 16 besar. Laga The Young Lions melawan Brasil memang tidak berpengaruh besar.

Namun, tim Ryan Garry pasti ingin menyapu bersih laga di fase grup. Sebab, catatan apik itu akan membuat Inggris menjadi juara grup dengan sembilan poin.

Laga antara kedua tim pastinya akan berjalan cukup ketat. Oleh dikarenakan, Inggris U-17 dan Brasil U-17 dihuni pemain-pemain berkualitas dan pastinya sama-sama ingin saling mengalahkan.

Halaman:
1 2
      
