HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadi Laga Hidup Mati, Timnas Brasil U-17 Fokus Persiapkan Diri Lawan Inggris U-17 di Partai Pamungkas Grup C Piala Dunia U-17 2023

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |01:36 WIB
Jadi Laga Hidup Mati, Timnas Brasil U-17 Fokus Persiapkan Diri Lawan Inggris U-17 di Partai Pamungkas Grup C Piala Dunia U-17 2023
Timnas Brasil U-17 kala berlaga di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: FIFA)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Brasil U-17, Phelipe Leal, langsung mengalihkan fokus ke laga kontra Timnas Inggris U-17 di partai pamungkas Grup C Piala Dunia U-17 2023. Pasalnya, laga itu akan jadi penentuan hidup mati Timnas Brasil U-17 dalam melanjutkan perjalanan ke babak 16 besar.

Phelipe Leal menyebut Timnas Brasil U-17 harus tampil menggila saat melawan The Young Lions -julukan Timnas Inggris U-17. Pasalnya, timnya harus meraih tiga poin demi meloloskan diri ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023.

Timnas Brasil U-17

"Kami ingin raih kemenangan penting. Itu yang kami inginkan," ucap Phelipe Leal di Jakarta, dikutip Rabu (15/11/2023).

Timnas Inggris U-17 sendiri sudah memastikan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Jadi, Brasil U-17 akan berebut satu tiket dari Grup C dengan Irak U-17 karena mengumpulkan poin sama, yakni tiga angka.

Phelipe Leal mengatakan, Timnas Brasil U-17 akan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk melawan Inggris U-17. Dia pun senang tidak ada pemain yang cedera usai pesta gol 9-0 atas Kaledonia Baru U-17 pada Selasa 14 November 2023 malam WIB.

"Kami akan mulai setting untuk laga berikutnya. Yang penting semua pemain dalam kondisi baik. Setelah laga, tidak ada cedera," ucap Leal.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
