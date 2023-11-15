Bidik 3 Poin, Egy Maulana Vikri Jamin Timnas Indonesia Sudah Siapkan Taktik Khusus Lawan Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Egy Maulana Vikri dan para pemain Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@marcklok)

BASRA – Pemain Timnas Indonesia, Egy Maulana Vikri, optimis menatap laga kontra Timnas Irak dalam matchday perdana Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia menjamin bahwa Timnas Indonesia sudah mempersiapkan taktik khusus untuk melawan Irak.

Egy mengatakan Timnas Indonesia terus melakukan persiapan untuk melawan Irak. Dia pastikan berbagai skema untuk laga nanti pun sedang dimatangkan Timnas Indonesia di bawah arahan sang pelatih Shin Tae-yong.

"Pelatih sudah memberi tahu kami beberapa taktik bagaimana nanti akan menghadapi dan mengalahkan Irak," kata Egy, dilansir dari laman PSSI, Rabu (15/11/2023).

"Kami akan bekerja keras bersama bahu-membahu, sesuai arahan pelatih," lanjutnya.