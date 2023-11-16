Prediksi Timnas Senegal U-17 Vs Jepang U-17: Ujian Berat Samurai Biru Muda ke 16 Besar Piala Dunia U-17 2023

Timnas Jepang U-17 akan menghadapi Senegal U-17 di laga terakhir Grup D Piala Dunia U-17 2023 (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)

BANDUNG – Timnas Senegal U-17 akan menghadapi Timnas Jepang U-17 pada matchday ketiga Grup D Piala Dunia U-17 2023. Pertandingan pamungkas ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Jumat (17/11/2023) pukul 16.00 WIB.

Pertandingan tersebut akan menjadi pertandingan yang sangat penting bagi Timnas Jepang U-17. Pasalnya, tim yang dinahkodai Yoshiro Moriyama ini wajib mengunci kemenangan jika ingin menjaga asa lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023.

Saat ini, tim muda Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- menempati posisi tiga dengan koleksi tiga angka, sama seperti Argentina U-17 yang berada di urutan dua. Kondisi ini membuat kedua kesebelasan ini akan saling sikut untuk memperebutkan posisi runner up untuk bisa melaju ke fase gugur.

Namun perjuangan Timnas Jepang U-17 akan lebih sulit karena yang akan mereka hadapi di laga pamungkas adalah Senegal U-17. Untuk diketahui, tim muda Singa Teranga -julukan Timnas Senegal- merupakan pemuncak klasemen Grup D dan sudah memastikan tiket 16 besar.

Lain cerita dengan Timnas Argentina U-17 akan menghadapi Polandia U-17 yang belum meraih kemenangan dia dua pertandingian yang telah dimainkan. Sehingga bukan tidak mungkin kalau tim muda La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- itu bisa meraih kemenangan di laga tersebut.

Sementara Timnas Senegal U-17 tentu akan sangat nyaman menjalani laga melawan Jepang U-17. Mengingat, tim yang dinahkodai Serigne Dia itu tidak memiliki beban yang dipikul.

Kendati begitu, pastinya Timnas Senegal U-17 akan tetap menatap laga tersebut dengan serius. Karena pastinya mereka memiliki ambisi untuk bisa keluar sebagai juara grup dengan menyapu bersih kemenangan seluruh pertandingan di fase grup.