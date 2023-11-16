Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Timnas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Poin Perdana dari Negeri 1001 Malam

Timnas Indonesia akan menantang Timnas Irak pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: Dok. MPI)

BASRA - Prediksi skor Timnas Indonesia vs Timnas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan dibahas Okezone. Pertemuan kedua tim merupakan laga perdana Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Laga Timnas Irak vs Timnas Indonesia itu akan digelar dalam rangka Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada putaran kedua. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada Kamis (16/11/2023) pukul 21.45 WIB di Basra International Stadium, Basra, Irak.

Seluruh 65 ribu lembar tiket sudah terjual pada Selasa 14 November 2023. Hal ini menjadi ujian bagi skuad Garuda, terlebih Egy Maulana Vikri dan kolega terbiasa melakoni laga FIFA Matchday di kandang sendiri.

Kendati demikian, pelatih Shin Tae-yong tidak gentar. Agar tidak tertekan, arsitek asal Korea Selatan itu meminta anak asuhnya untuk menikmati permainan.

“Saya sudah meminta pemain saya untuk menikmati permainan, walaupun suporter dan fans Irak, tapi tetap kami akan memberikan yang terbaik untuk membawa momentum untuk kami,” kata Shin pada konferensi pers, dikutip Kamis (16/11/2023).

Menurut pria asal Yeongdeok itu, mental para pemain Timnas Indonesia juga sudah dipersiapkan. Tim Merah Putih dipastikan siap menghadapi atmosfer gila Basra International Stadium.