Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Timnas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Poin Perdana dari Negeri 1001 Malam

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |11:46 WIB
Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Timnas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Poin Perdana dari Negeri 1001 Malam
Timnas Indonesia akan menantang Timnas Irak pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: Dok. MPI)
A
A
A

BASRA - Prediksi skor Timnas Indonesia vs Timnas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan dibahas Okezone. Pertemuan kedua tim merupakan laga perdana Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Laga Timnas Irak vs Timnas Indonesia itu akan digelar dalam rangka Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada putaran kedua. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada Kamis (16/11/2023) pukul 21.45 WIB di Basra International Stadium, Basra, Irak.

Timnas Irak (Foto: Instagram/@iraqnt_en)

Seluruh 65 ribu lembar tiket sudah terjual pada Selasa 14 November 2023. Hal ini menjadi ujian bagi skuad Garuda, terlebih Egy Maulana Vikri dan kolega terbiasa melakoni laga FIFA Matchday di kandang sendiri.

Kendati demikian, pelatih Shin Tae-yong tidak gentar. Agar tidak tertekan, arsitek asal Korea Selatan itu meminta anak asuhnya untuk menikmati permainan.

“Saya sudah meminta pemain saya untuk menikmati permainan, walaupun suporter dan fans Irak, tapi tetap kami akan memberikan yang terbaik untuk membawa momentum untuk kami,” kata Shin pada konferensi pers, dikutip Kamis (16/11/2023).

Menurut pria asal Yeongdeok itu, mental para pemain Timnas Indonesia juga sudah dipersiapkan. Tim Merah Putih dipastikan siap menghadapi atmosfer gila Basra International Stadium.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/49/1649381/nonton-formula-1-qatar-airways-grand-prix-2025-di-vision-wng.webp
Nonton Formula 1: Qatar Airways Grand Prix 2025 di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/29/mauricio_souza.jpg
Komentar Mauricio Souza usai Persija Menang di HUT ke-97, The Jakmania Bikin GBK Bergejolak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement