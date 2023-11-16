Daftar Nomor Punggung Pemain Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Nomor 10 Mengejutkan!

Nomor punggung Timnas Indonesia untuk laga kontra Irak sudah dirilis (Foto: MPI/Astra Bonardo)

DAFTAR nomor punggung pemain Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dirilis di akun Instagram resmi Timnas Indonesia @timnas.indonesia. Dari 23 nama yang sudah terdaftar, Adam Alis secara mengejutkan memakai nomor 10!

Skuad Garuda akan menghadapi Timnas Irak pada matchday pertama Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, duel seru kedua tim ini bakal tersaji di Basra International Stadium, Irak, Kamis (16/11/2023) pukul 21.45 WIB.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sebelumnya memanggil 27 pemain untuk menghadapi Singa Mesopotamia. Di antaranya, ada sejumlah pemain langganan Timnas Indonesia seperti Marc Klok, Rizky Ridho, Ricky Kambuaya, Ramadhan Sananta, hingga Nadeo Argawinata.

STY juga memanggil 8 pemain abroad yakni Asnawi Mangkualam (Jeonnam Dragons), Pratama Arhan (Tokyo Verdy), Sandy Walsh (KV Mechelen), Jordi Amat (Johor Darul Ta'zim), Shayne Pattynama (Viking FK), Saddil Ramdani (Sabah FC), Rafael Struick (ADO Den Haag), dan Elkan Baggott (Ipswich Town).

Namun dalam prosesnya, jumlah skuad Timnas Indonesia berkurang dua pemain. Mereka adalah Yakob Sayuri dan Andy Setyo yang tidak jadi terbang ke Irak. Yakob Sayuri tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia karena alasan keluarga, sedangkan Andy Setyo mengalami cedera.

Absennya kedua pemain tersebut membuat skuad Timnas Indonesia kini memiliki total 25 pemain, sama jumlahnya dengan skuad Irak untuk laga pekan ini. Yang dibawa memang 25 pemain, namun batas yang bisa didaftarkan hanya 23 personel saja.