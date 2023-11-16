Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Shin Tae-yong Coret 2 Pemain Jelang Laga Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |10:31 WIB
Breaking News: Shin Tae-yong Coret 2 Pemain Jelang Laga Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Shin Tae-yong coret 2 pemain jelang laga Timans Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026. (Foto: PSSI)
A
A
A

SHIN Tae-yong mencoret 2 pemain jelang laga Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak dua pemain yang kena coret Shin Tae-yong adalah Egy Maulana Vikri dan Edo Febriansah.

Sejauh ini belum diketahui secara pasti alasan Shin Tae-yong mencoret dua nama di atas. Namun, jika melihat daftar nomor punggung yang dirilis PSSI untuk laga Timnas Indonesia vs Irak, ditengarai pencoretan ini dilakukan karena pembatasan pemain.

Daftar nomor punggung pemain Timnas Indonesia vs Irak

Daftar nomor punggung pemain Timnas Indonesia vs Irak, tak ada Egy dan Edo. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

Sekadar diketahui, Shin Tae-yong membawa 25 pemain untuk menghadapi Irak dan Filipina pada 16 dan 21 November 2023. Sayangnya dari 25 pemain yang dibawa, cuma 23 di antaranya yang bisa didaftarkan.

Alhasil, Shin Tae-yong harus mengambil keputusan tidak populer dengan mencoret Egy Maulana Vikri dan Edo Febriansah. Banyaknya pemain yang berada di posisi bermain Egy Maulana Vikri dan Edo Febriansah, diprediksi menjadi alasan Shin Tae-yong mencoret keduanya.

Ambil contoh di posisi winger kanan, area yang biasa ditempati Egy Maulana Vikri. Di sana terdapat Witan Sulaeman, Saddil Ramdani hingga Rafael Struick yang dapat diperankan di posisi tersebut.

Sementara Edo Febriansah, harus bersaing dengan Pratama Arhan hingga fullback kiri Viking FK, Shayne Pattynama. Sekarang harapannya, Timnas Indonesia dapat mempersiapkan skill dan mental sebaik mungkin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/51/3186541/berikut_empat_pelatih_asing_tersukses_di_timnas_indonesia-SPAI_large.jpg
4 Pelatih Asing Tersukses di Timnas Indonesia, Nomor 1 Beri Emas SEA Games!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186178/sumardji-is0A_large.jpg
Anti Salah Pilih, PSSI Siapkan Daftar Panjang Pertanyaan Wawancara untuk Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186385/jean_paul_van_gastel_diketahui_pernah_jadi_asisten_pelatih_giovanni_van_bronckhorst-ipQU_large.jpeg
Pernah Jadi Asistennya, Jean-Paul van Gastel Komentari Peluang Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186250/berikut_tiga_pelatih_asal_inggris_yang_cocok_latih_timnas_indonesia-VN1v_large.jpg
3 Pelatih Asal Inggris yang Cocok Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Pernah Kunjungi SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/11/1649373/timnas-futsal-indonesia-mantapkan-pola-serangan-jelang-sea-games-thailand-2025-qnx.webp
Timnas Futsal Indonesia Mantapkan Pola Serangan Jelang SEA Games Thailand 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/12/27/Reuters_Jurgen_Klopp.JPG
Drama Liverpool Memanas! Calon Pengganti Arne Slot Pernah Dipermalukan Jurgen Klopp
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement