Breaking News: Shin Tae-yong Coret 2 Pemain Jelang Laga Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

SHIN Tae-yong mencoret 2 pemain jelang laga Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak dua pemain yang kena coret Shin Tae-yong adalah Egy Maulana Vikri dan Edo Febriansah.

Sejauh ini belum diketahui secara pasti alasan Shin Tae-yong mencoret dua nama di atas. Namun, jika melihat daftar nomor punggung yang dirilis PSSI untuk laga Timnas Indonesia vs Irak, ditengarai pencoretan ini dilakukan karena pembatasan pemain.

Daftar nomor punggung pemain Timnas Indonesia vs Irak, tak ada Egy dan Edo. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

Sekadar diketahui, Shin Tae-yong membawa 25 pemain untuk menghadapi Irak dan Filipina pada 16 dan 21 November 2023. Sayangnya dari 25 pemain yang dibawa, cuma 23 di antaranya yang bisa didaftarkan.

Alhasil, Shin Tae-yong harus mengambil keputusan tidak populer dengan mencoret Egy Maulana Vikri dan Edo Febriansah. Banyaknya pemain yang berada di posisi bermain Egy Maulana Vikri dan Edo Febriansah, diprediksi menjadi alasan Shin Tae-yong mencoret keduanya.

Ambil contoh di posisi winger kanan, area yang biasa ditempati Egy Maulana Vikri. Di sana terdapat Witan Sulaeman, Saddil Ramdani hingga Rafael Struick yang dapat diperankan di posisi tersebut.

Sementara Edo Febriansah, harus bersaing dengan Pratama Arhan hingga fullback kiri Viking FK, Shayne Pattynama. Sekarang harapannya, Timnas Indonesia dapat mempersiapkan skill dan mental sebaik mungkin.