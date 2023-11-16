Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Skor Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Maroko U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Sanggup Menang?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |11:35 WIB
Prediksi Skor Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Maroko U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Sanggup Menang?
Timnas Indonesia U-17 diprediksi akan kembali memetik hasil imbang melawan Timnas Maroko U-17 (Foto: Doc. LOC WCU17/NFL)
A
A
A

BERIKUT prediksi skor Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Maroko U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Garuda Asia tengah dalam tekanan untuk merebut kemenangan demi tiket ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023.

Laga Timnas Maroko U-17 vs Timnas Indonesia U-17 menjadi penutup rangkaian Grup A Piala Dunia U-17 2023. Duel tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis (16/11/2023) pukul 19.00 WIB, di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur.

Timnas Indonesia U-17 (Foto: Doc. LOC WCU17/NFL)

Seperti diketahui, persaingan di Grup A saat ini memang terbilang cukup ketat. Timnas Indonesia U-17 berada di posisi tiga dengan koleksi dua poin, terpaut dua angka dari Ekuador U-17 yang duduk di puncak, dan satu angka dari Maroko U-17 di posisi dua.

Andai skuad Garuda Muda bisa menang lawan Maroko U-17, sudah dipastikan mereka akan lolos ke babak 16 besar. Tapi jika meraih hasil imbang, mereka bisa saja lolos dengan status peringkat ketiga terbaik. Tapi peluang itu cukup kecil karena harus bergantung dengan hasil pertandingan dari grup lain.

Maka dari itu, Bima Sakti menargetkan kemenangan di laga kontra Maroko U-17. Meskipun tidak bisa menang, pelatih berusia 47 tahun itu mengungkap minimal Timnas Indonesia U-17 bisa bermain imbang dengan berharap bisa lolos lewat jalur peringkat ketiga terbaik.

“Ya, yang pasti kita ingin menang, targetnya pasti ingin menang ya. Tapi kalau memang situasinya tidak bisa menang ya minimal ya draw (imbang) gitu,” kata Bima Sakti kepada awak media di Surabaya, dikutip Kamis (16/11/2023).



      
