HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sulthan Zaky Klaim Timnas Indonesia U-17 Happy Jelang Laga Hidup Mati Kontra Maroko U-17

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |10:46 WIB
Sulthan Zaky Klaim Timnas Indonesia U-17 <i>Happy</i> Jelang Laga Hidup Mati Kontra Maroko U-17
Sulthan Zaky tidak merasa terbeban, malahan happy jelang laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Maroko U-17 (Foto: Doc. LOC WCU17/NFL)
SURABAYA - Bek Timnas Indonesia U-17, Sulthan Zaky, tidak merasa terbebani dengan target kemenangan pada laga melawan Timnas Maroko U-17 di matchday terakhir Grup A Piala Dunia U-17 2023. Dia justru menegaskan para pemain dalam motivasi tinggi untuk bisa meraih kemenangan di laga tersebut.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Maroko U-17 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Kamis (16/11/2023) pukul 19.00 WIB. Ini akan menjadi laga yang penting bagi kedua kesebelasan karena mereka wajib meraih kemenangan jika ingin memantapkan langkahnya untuk lolos ke babak 16 besar.

Timnas Indonesia U-17 (Foto: Doc. LOC WCU17/NFL)

Meski demikian, Zaky mengatakan para pemain tidak terbebani dengan hal itu. Dia menyampaikan, skuad Garuda Asia dalam kondisi yang happy. Walau begitu, mereka tetap serius menatap laga kontra Maroko U-17.

“Suasana sekarang anak-anak happy dan tidak terlalu terbebani untuk pertandingan. Meski begitu, kami tetap serius,” kata Zaky, dilansir dari situs resmi PSSI, Kamis (16/11/2023).

Pemain PSM Makassar itu mengatakan skuad Garuda Asia dalam motivasi tinggi melawan Maroko U-17. Demi lambang garuda di dada, Zaky dan para pemain yang lain siap memberikan penampilan terbaiknya demi membawa Timnas Indonesia U-17 lolos ke fase gugur.

“Kami bukan terbebani tapi sebagai motivasi buat kami, apalagi membawa nama negara dan masyarakat berharap kita bisa lolos dan itu kami jadikan motivasi,” imbuh Zaky.

