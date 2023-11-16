Sulthan Zaky Klaim Timnas Indonesia U-17 Happy Jelang Laga Hidup Mati Kontra Maroko U-17

SURABAYA - Bek Timnas Indonesia U-17, Sulthan Zaky, tidak merasa terbebani dengan target kemenangan pada laga melawan Timnas Maroko U-17 di matchday terakhir Grup A Piala Dunia U-17 2023. Dia justru menegaskan para pemain dalam motivasi tinggi untuk bisa meraih kemenangan di laga tersebut.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Maroko U-17 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Kamis (16/11/2023) pukul 19.00 WIB. Ini akan menjadi laga yang penting bagi kedua kesebelasan karena mereka wajib meraih kemenangan jika ingin memantapkan langkahnya untuk lolos ke babak 16 besar.

Meski demikian, Zaky mengatakan para pemain tidak terbebani dengan hal itu. Dia menyampaikan, skuad Garuda Asia dalam kondisi yang happy. Walau begitu, mereka tetap serius menatap laga kontra Maroko U-17.

“Suasana sekarang anak-anak happy dan tidak terlalu terbebani untuk pertandingan. Meski begitu, kami tetap serius,” kata Zaky, dilansir dari situs resmi PSSI, Kamis (16/11/2023).

Pemain PSM Makassar itu mengatakan skuad Garuda Asia dalam motivasi tinggi melawan Maroko U-17. Demi lambang garuda di dada, Zaky dan para pemain yang lain siap memberikan penampilan terbaiknya demi membawa Timnas Indonesia U-17 lolos ke fase gugur.

“Kami bukan terbebani tapi sebagai motivasi buat kami, apalagi membawa nama negara dan masyarakat berharap kita bisa lolos dan itu kami jadikan motivasi,” imbuh Zaky.