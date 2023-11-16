Bima Sakti Ingin Timnas Indonesia U-17 Minimal Draw dengan Maroko U-17 di Piala Dunia U-17 2023

SURABAYA - Pelatih Timnas Indonesia U-17 Bima Sakti Tukiman berharap anak asuhnya paling tidak bisa memaksakan hasil imbang saat melawan Timnas Maroko U-17 pada laga pamungkas Grup A Piala Dunia U-17 2023. Soal lolos, dia menyerahkan pada takdir.

Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Maroko U-17 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Kamis (16/11/2023) pukul 19.00 WIB. Pertandingan yang penting bagi kedua kesebelasan. Sebab, mereka wajib meraih kemenangan jika ingin memantapkan langkahnya untuk lolos ke fase gugur.

Seperti diketahui, persaingan di Grup A saat ini memang terbilang cukup ketat. Timnas Indonesia U-17 berada di posisi tiga dengan koleksi dua poin, terpaut dua angka dari Ekuador U-17 yang duduk di puncak, dan satu angka dari Maroko U-17 di posisi dua.

Andai skuad Garuda Muda bisa menang lawan Maroko U-17, sudah dipastikan mereka akan lolos ke babak 16 besar. Tapi jika meraih hasil imbang, mereka bisa saja lolos dengan status peringkat ketiga terbaik. Tapi peluang itu cukup kecil karena harus bergantung dengan hasil pertandingan dari grup lain.

Maka dari itu, Bima Sakti menargetkan kemenangan di laga kontra Maroko U-17. Meskipun tidak bisa menang, pelatih berusia 47 tahun itu mengungkap minimal Timnas Indonesia U-17 bisa bermain imbang dengan berharap bisa lolos lewat jalur peringkat ketiga terbaik.

“Ya, yang pasti kita ingin menang, targetnya pasti ingin menang ya. Tapi kalau memang situasinya tidak bisa menang ya minimal ya draw (imbang) gitu,” kata Bima Sakti kepada awak media di Surabaya, dikutip Kamis (16/11/2023).