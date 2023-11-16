Imbang Lawan Maroko U-17, Timnas Indonesia U-17 Rebut Peringkat 3 Terbaik Piala Dunia U-17 2023?

Timnas Indonesia U-17 berpeluang lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023 jika imbang melawan Maroko U-17. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)

IMBANG lawan Maroko U-17, Timnas Indonesia U-17 merebut peringkat 3 terbaik Piala Dunia U-17 2023? Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Maroko U-17 di matchday pamungkas Grup A Piala Dunia U-17 2023 pada Kamis, (16/11/2023) malam WIB.

Setelah melalui dua pertandingan Grup A, skuad asuhan Bima Sakti ini mengoleksi dua angka, hasil 1-1 kontra Ekuador U-17 dan Panama U-17. Saat ini, skuad Garuda Asia –julukan Timnas Indonesia U-17– tertinggal dua angka dari Ekuador U-17 di posisi satu, plus terpaut satu poin dari Maroko U-17 di tangga kedua.

(Timnas Indonesia U-17 berjuang lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)

Selain itu, Timnas Indonesia U-17 unggul satu angka dari Panama U-17 di posisi juru kunci. Jika menang atas Maroko U-17 malam ini, Timnas Indonesia U-17 dipastikan lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023 sebagai juara atau runner-up grup.

Sementara jika hasil imbang yang didapat, Timnas Indonesia U-17 bakal finis di peringkat tiga, asalkan di laga lain Ekuador U-17 menang atau setidaknya imbang atas Panama U-17. Jika kondisi ini terjadi, peluang Timnas Indonesia U-17 lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023 via jalur peringkat tiga terbaik terbuka lebar.

Selain juara dan runner-up grup, ada empat tim peringkat tiga terbaik yang diizinkan lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Berdasarkan klasemen peringkat tiga terbaik saat ini, Timnas Indonesia U-17 menempati posisi empat dengan dua poin, atau batas akhir tim yang lolos 16 besar via peringkat tiga terbaik.

Timnas Indonesia U-17 bisa mempertahankan posisi saat ini melihat kondisi terkini. Dari enam tim peringkat tiga, posisi tiga Grup B dan E bisa dibilang dalam kondisi terjepit.