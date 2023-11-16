Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Maroko U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Amar Brkic Bantu Arkhan Kaka Cetak Gol?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |09:51 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Maroko U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Amar Brkic Bantu Arkhan Kaka Cetak Gol?
Line up Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Maroko U-17 diprediksi tak banyak berubah (Foto: Doc. LOC WCU17/NFL)
A
A
A

PREDIKSI line up Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Maroko U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan diulas Okezone. Duel hidup mati dalam laga terakhir Grup A tersebut akan tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Kamis (16/11/2023) pukul 19.00 WIB.

Timnas Indonesia U-17 sebelumnya berhasil menahan imbang Ekuador U-17 dan Panama U-17 dengan skor identik 1-1. Dua hasil seri ini membuat Garuda Asia asuhan Bima Sakti tersebut berada di posisi ketiga pada klasemen sementara Grup A dengan koleksi 2 poin.

Arkhan Kaka mencetak gol Timnas Indonesia U-17 ke gawang Timnas Ekuador U-17 (Foto: Doc. LOC WCU17/BRY)

Timnas Indonesia U-17 unggul satu poin atas Panama U-17 yang menempati posisi keempat. Namun, Arkhan Kaka dan kolega tertinggal satu angka dari Maroko yang berada di posisi kedua dengan 3 poin, dan terpaut 2 angka dari Ekuador yang menempati puncak klasemen.

Berhubung jarak poin tak terlalu jauh, keempat tim di atas memiliki kans yang sama untuk mendapat tiket ke 16 besar. Mereka akan menentukan nasibnya masing-masing di laga terakhir yang bakal dimainkan malam ini, Kamis (16/11/2023) pukul 19.00 WIB.

Timnas Indonesia U-17 vs Maroko U-17 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, sedangkan Ekuador U-17 vs Panama U-17 di Stadion Manahan, Solo. Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, memastikan anak asuhnya ingin mengalahkan Singa Atlas junior malam ini demi lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023.

“Yang pasti kami ingin menang, targetnya itu. Nanti soal hasil yang paling penting kami bisa lolos, bisa juara grup, runner-up, atau peringkat ketiga terbaik,” kata Bima Sakti, mengutip dari laman resmi PSSI.

Untuk bisa mengalahkan Maroko U-17, Bima Sakti diprediksi akan menerapkan formasi andalannya 4-3-3 di skuad Timnas Indonesia U-17. Dalam pola ini, Ikram Al Giffari seperti biasa akan dipercaya untuk menempati posisi penjaga gawang Garuda Asia.

Halaman:
1 2
      
