HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bima Sakti Minta Timnas Indonesia U-17 Waspadai Serangan Balik Cepat Maroko U-17

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |09:25 WIB
Bima Sakti Minta Timnas Indonesia U-17 Waspadai Serangan Balik Cepat Maroko U-17
Bima Sakti dan Iqbal Gwijangge (Foto: Andri Bagus/MPI)
A
A
A

SURABAYA – Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, mengakui kualitas Maroko U-17 jelang bentrok pada matchday ketiga Grup A Piala Dunia U-17 2023. Bima Sakti menilai bahwa calon lawannya itu memiliki organisasi permainan yang bagus dan serangan balik yang sangat cepat.

Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Maroko U-17 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Kamis (16/11/2023) pukul 19.00 WIB. Pertandingan yang penting bagi kedua kesebelasan. Sebab, mereka wajib meraih kemenangan jika ingin memantapkan langkahnya untuk lolos ke babak 16 besar.

Menjelang laga tersebut, Bima Sakti sudah melakukan evaluasi sekaligus mencari tahu kelemahan dan kelebihan yang dimiliki Maroko U-17. Pelatih berusia 47 tahun ini mengatakan bahwa sejatinya lawan yang kuat.

“Tadi pagi (kemarin) kita meeting bersama pemain semuanya, membahas tentang pertandingan kemarin terakhir melawan Panama,” kata Bima Sakti kepada awak media di Surabaya, dikutip Kamis (16/11/2023).

“Koreksi banyak sekali, kemudian evaluasi juga ada. Kemudian kita bahas juga bagaimana kekuatan Maroko, dan kita melihat Maroko juga tim bagus,” sambungnya.

Bima Sakti sama sekali tidak anggap sebelah mata Maroko U-17. Menyoal kekuatan lawannya, dia menilai tim muda Singa Atlas -julukan Timnas Maroko- memiliki tiga hal yang wajib diwaspadai Timnas Indonesia U-17, salah satunya serangan balik cepat.

