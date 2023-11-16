Link Nonton Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Maroko U-17 di Piala Dunia U-17 2023 Malam Ini

Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Maroko U-17 di laga pamungkas Grup A Piala Dunia U-17 2023 (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)

LINK nonton live streaming Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Maroko U-17 di Piala Dunia U-17 2023 malam ini dapat Anda lihat di akhir artikel. Laga pamungkas Grup A tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Kamis (16/11/2023) pukul 19.00 WIB.

Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, menegaskan anak asuhnya bertekad mengalahkan Singa Atlas junior -julukan Timnas Maroko U-17- malam nanti. Sebab, kemenangan atas Maroko akan membawa GarudaAsia lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023.

“Yang pasti kami ingin menang, targetnya itu. Nanti soal hasil yang paling penting kami bisa lolos, bisa juara grup, runner-up, atau peringkat ketiga terbaik,” kata Bima Sakti, mengutip dari laman resmi PSSI.

Peluang Timnas Indonesia U-17 untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023 sendiri sangat terbuka lebar. Saat ini, Garuda Asia masih berada di posisi ketiga pada klasemen sementara Grup A dengan raihan dua poin dari dua laga yang sudah dijalani.

Setelah berhasil menahan imbang Ekuador 1-1, Timnas Indonesia U-17 kembali mencuri satu poin usai bermain imbang dengan Panama 1-1. Dua hasil remis itu lantas membuat Timnas Indonesia U-17 berada di posisi ketiga, unggul satu poin atas Panama U-17 di posisi keempat.

Timnas Indonesia U-17 hanya tertinggal satu poin dari Maroko yang berada di posisi kedua dengan tiga poin dan terpaut dua angka dari Ekuador yang menempati puncak klasemen sementara Grup A. Berhubung jarak poin yang tak terlalu jauh, keempat tim di atas memiliki kans yang sama untuk mendapat tiket ke 16 besar.