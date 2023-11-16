Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-17 Tertekan, Maroko U-17 dan Korea Selatan U-17 Ingin Tendang Garuda Asia dari Piala Dunia U-17 2023!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |06:44 WIB
Timnas Indonesia U-17 Tertekan, Maroko U-17 dan Korea Selatan U-17 Ingin Tendang Garuda Asia dari Piala Dunia U-17 2023!
Timnas Indonesia U-17 masih berjuang lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-17 tertekan, Maroko U-17 dan Korea Selatan ingin tendang Garuda Asia dari Piala Dunia U-17 2023. Setelah melalui dua laga Grup A Piala Dunia U-17 2023, Timnas Indonesia U-17 menempati urutan tiga klasemen dengan koleksi dua angka.

Skuad asuhan Bima Sakti tertinggal dua angka dari Ekuador U-17 di puncak klasemen. Sementara dengan Maroko U-17 di posisi dua, Timnas Indonesia U-17 tertinggal satu angka. Timnas Indonesia U-17 otomatis lolos 16 besar Piala Dunia U-17 2023 jika menang atas Maroko U-17 di laga pamungkas Grup A, Kamis (16/11/2023) pukul 19.00 WIB.

Timnas Indonesia U-17

Namun, pelatih Timnas Maroko U-17, Said Chiba, tidak mau begitu saja tumbang dari Timnas Indonesia U-17. Ia justru meminta maaf kepada publik sepakbola Tanah Air jika nantinya Maroko U-17 menang atas Timnas Indonesia U-17.

Sebab, kekalahan dari Maroko U-17 membuat Timnas Indonesia U-17 tersingkir di fase grup. Sementara itu, kemenangan bakal meloloskan Maroko U-17 ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023.

“Kami meminta maaf kepada semuanya, mengingat turnamen ini (Piala Dunia U-17 2023) membutuhkan Indonesia U-17 untuk lolos (ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023),” kata Said Chiba.

“Namun, kami bertekad memenangkan pertandingan. Kami sudah berjuang keras dalam dua tahun terakhir untuk tampil di turnamen ini,” lanjut pelatih 53 tahun tersebut.

