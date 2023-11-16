Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Maroko U-17 di Piala Dunia U-17 2023 Malam Ini: Laga Hidup Mati Garuda Asia!

Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Maroko U-17 di laga pamungkas Grup A Piala Dunia U-17 2023 (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Maroko -17 di Piala Dunia U-17 2023 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Kedua tim saling berhadapan di laga terakhir Grup A.

Bisa dibilang, pertemuan dengan Timnas Maroko U-17 akan menjadi laga hidup mati bagi Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17. Sebab, pertandingan ini sekaligus menjadi penentuan nasih kedua tim untuk melaju ke babak 16 besar.

Saat ini Timnas Indonesia U-17 menempati peringkat ketiga pada klaseme Grup A. Arkhan Kaka dan rekan-rekan mengoleksi dua poin dari dua hasil imbang di laga fase grup.

Sementara Maroko U-17 berada satu strip di atas dengan raihan tiga angka. Maroko U-17 meraih satu kemenangan dan satu kekalahan di dua laga awal mereka di Grup A.

Untuk itu, Timnas Indonesia U-17 wajib meraih tiga poin penuh untuk memastikan kelolosan ke babak berikutnya. Hasil imbang masih bisa meloloskan Timnas Indonesia U-17 sebagai salah satu dari empat tim peringkat ketiga terbaik, namun itu akan sangat berisiko.

Terlebih lagi, tim peringkat tiga dari grup lain rata-rata sudah mempunyai koleksi tiga poin. Meskipun dalam tekanan tinggi, gelandang Timnas Indonesia U-17, Ji Da Bin menegaskan Garuda Asia siap untuk memenangkan laga hidup-mati itu.