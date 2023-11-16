Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Piala Dunia U-17 Hari Ini, Kamis 16 November 2023: Ada Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Maroko U-17

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |05:53 WIB
Jadwal Piala Dunia U-17 Hari Ini, Kamis 16 November 2023: Ada Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Maroko U-17
Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Maroko U-17 di laga pamungkas Grup A Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL Piala Dunia U-17 2023 hari ini, Kamis (16/11/2023) bisa Anda lihat di akhir artikel. Salah satunya laga pamungkas Grup A antara Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Maroko U-17.

Pertandingan itu sekaligus menjadi penentuan untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Seperti diketahui, termasuk Timnas Indonesia U-17, saat ini semua penghuniu Grup A masih berpeluang untuk melaju ke babak berikuntya.

Laga Timnas Maroko U-17 vs Timnas Indonesia U-17 sendiri akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pertandingan akan digelar pada pukul 19.00 WIB.

Pada waktu yang bersamaan akan dipertandingkan laga Timnas Ekuador U-17 vs Timnas Panama U-17. Kedua tim bermain di Stadion Manahan, Solo.

Selain dua pertandingan terakhir di Grup A, hari ini juga akan digelar dua laga pamungkas dari para penghuni Grup B.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/51/1649369/belitung-multisport-festival-2026-legenda-triathlon-dunia-ambil-bagian-zra.webp
Belitung Multisport Festival 2026, Legenda Triathlon Dunia Ambil Bagian
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/01/08/alex_pastoor_1.jpg
Alex Pastoor Dinilai Tak Layak Jadi Pelatih Ajax Amsterdam, Apa Alasannya?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement