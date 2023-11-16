Jadwal Piala Dunia U-17 Hari Ini, Kamis 16 November 2023: Ada Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Maroko U-17

Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Maroko U-17 di laga pamungkas Grup A Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)

JADWAL Piala Dunia U-17 2023 hari ini, Kamis (16/11/2023) bisa Anda lihat di akhir artikel. Salah satunya laga pamungkas Grup A antara Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Maroko U-17.

Pertandingan itu sekaligus menjadi penentuan untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Seperti diketahui, termasuk Timnas Indonesia U-17, saat ini semua penghuniu Grup A masih berpeluang untuk melaju ke babak berikuntya.

Laga Timnas Maroko U-17 vs Timnas Indonesia U-17 sendiri akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pertandingan akan digelar pada pukul 19.00 WIB.

Pada waktu yang bersamaan akan dipertandingkan laga Timnas Ekuador U-17 vs Timnas Panama U-17. Kedua tim bermain di Stadion Manahan, Solo.

Selain dua pertandingan terakhir di Grup A, hari ini juga akan digelar dua laga pamungkas dari para penghuni Grup B.