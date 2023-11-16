Hitung-hitungan Timnas Indonesia U-17 Lolos 16 Besar Piala Dunia U-17 2023 Jelang Lawan Maroko U-17

HITUNG-hitungan Timnas Indonesia U-17 lolos 16 besar Piala Dunia U-17 2023 jelang lawan Maroko U-17 akan dibahas Okezone di artikel ini. Seperti yang diketahui, peluang Garuda Asia untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023 sangat terbuka lebar.

Saat ini pasukan Bima Sakti itu bertengger di posisi ketiga klasemen sementara Grup A dengan raihan dua poin dari dua laga yang sudah dimainkan. Poin pertama diraih saat Timnas Indonesia U-17 saat menahan Ekuador U-17 dengan skor 1-1.

Lalu skor yang sama kembali terulang kala Timnas Indonesia mengimbangi Panama U-17 di matchday kedua. Hasil itu lantas membuat Timnas Indonesia U-17 berada di posisi ketiga, unggul satu poin dari Panama U-17 di posisi keempat.

Timnas Indonesia U-17 pun tertinggal satu poin dari Maroko U-17 yang berada di posisi kedua dan beda dua angka dengan Ekuador U-17 yang menempati puncak klasemen sementara Grup A. Jarak poin yang tak terlalu jauh membuat keempat tim memiliki kans yang sama untuk merebut tiket 16 besar.

Penentuannya ada di laga pamungkas Grup A yang berlangsung malam ini, Kamis (16/11/2023) pukul 19.00 WIB. Timnas Indonesia U-17 akan melawan Maroko U-17 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, sedangkan Ekuador U-17 vs Panama U-17 bakal dihelat di Stadion Manahan, Solo.

Lantas bagaimana caranya agar Timnas Indonesia U-17 lolos dari fase grup dan terus berjuang di babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023? Setidaknya ada tiga cara agar Garuda Asia lolos ke babak 16 besar.