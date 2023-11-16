Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hitung-hitungan Timnas Indonesia U-17 Lolos 16 Besar Piala Dunia U-17 2023 Jelang Lawan Maroko U-17

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |05:51 WIB
Hitung-hitungan Timnas Indonesia U-17 Lolos 16 Besar Piala Dunia U-17 2023 Jelang Lawan Maroko U-17
Hitung-hitungan Timnas Indonesia U-17 Lolos 16 Besar Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

HITUNG-hitungan Timnas Indonesia U-17 lolos 16 besar Piala Dunia U-17 2023 jelang lawan Maroko U-17 akan dibahas Okezone di artikel ini. Seperti yang diketahui, peluang Garuda Asia untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023 sangat terbuka lebar.

Saat ini pasukan Bima Sakti itu bertengger di posisi ketiga klasemen sementara Grup A dengan raihan dua poin dari dua laga yang sudah dimainkan. Poin pertama diraih saat Timnas Indonesia U-17 saat menahan Ekuador U-17 dengan skor 1-1.

Lalu skor yang sama kembali terulang kala Timnas Indonesia mengimbangi Panama U-17 di matchday kedua. Hasil itu lantas membuat Timnas Indonesia U-17 berada di posisi ketiga, unggul satu poin dari Panama U-17 di posisi keempat.

Timnas Indonesia U-17 pun tertinggal satu poin dari Maroko U-17 yang berada di posisi kedua dan beda dua angka dengan Ekuador U-17 yang menempati puncak klasemen sementara Grup A. Jarak poin yang tak terlalu jauh membuat keempat tim memiliki kans yang sama untuk merebut tiket 16 besar.

Timnas Indonesia U-17 (LOC Piala Dunia U-17 2023)

Penentuannya ada di laga pamungkas Grup A yang berlangsung malam ini, Kamis (16/11/2023) pukul 19.00 WIB. Timnas Indonesia U-17 akan melawan Maroko U-17 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, sedangkan Ekuador U-17 vs Panama U-17 bakal dihelat di Stadion Manahan, Solo.

Lantas bagaimana caranya agar Timnas Indonesia U-17 lolos dari fase grup dan terus berjuang di babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023? Setidaknya ada tiga cara agar Garuda Asia lolos ke babak 16 besar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/49/1649381/nonton-formula-1-qatar-airways-grand-prix-2025-di-vision-wng.webp
Nonton Formula 1: Qatar Airways Grand Prix 2025 di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/28/timnas_futsal_putri_indonesia.jpg
Luis Estrella Ungkap Kekuatan Timnas Futsal Putri Indonesia jelang SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement