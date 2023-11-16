Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Timnas Ekuador U-17 vs Timnas Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Pertarungan Ketat demi Tiket 16 Besar

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |05:19 WIB
Prediksi Timnas Ekuador U-17 vs Timnas Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Pertarungan Ketat demi Tiket 16 Besar
Prediksi Timnas Ekuador U-17 vs Timnas Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: Instagram/latriecu)
A
A
A

SOLO - Prediksi Timnas Ekuador U-17 vs Timnas Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Laga pamungkas Grup A yang digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Kamis (16/11/2023) itu pun diprediksi akan berjalan sangat sengit mengingat ada tiket 16 besar yang diperjuangkan kedua tim.

Ya, pertemuan nanti malam menjadi pertaruhan terakhir Panama U-17 di fase grup, begitu juga Ekuador U-17. Los Canaleros -julukan Panama- punya dua misi penting pada laga kali ini melawan El Tri -julukan Ekuador.

Pertama, Panama U-17 wajib menang jika ingin berpeluang melanjutkan perjuangan di turnamen bergengsi kelompok umur tersebut. Pasalnya saat ini tim asuhan Michael Dale Stump Raveneau itu sementara masih terpuruk di dasar klasemen Grup A.

Panama U-17 baru mengoleksi satu poin dari dua laga yang telah dijalani. Panama U-17 menelan satu kekalahan dan satu hasil imbang melawan Maroko U-17 (0-2) dan Timnas Indonesia U-17 (1-1).

Oldemar Castillo Jiménez dan kolega butuh kemenangan untuk bisa menggusur Timnas Indonesia U-17 di peringkat ketiga. Namun misi mereka tidak sederhana, Panama U-17 butuh kemenangan besar untuk bersaing.

Timnas Indonesia U-17 vs Panama U-17 (PSSI)

Kemungkinan terburuk Panama U-17 setidaknya bisa merebut peringkat ketiga. Jika berhasil, mereka bisa berjuang kembali lewat fase knockout nantinya.

Di lain sisi, laga melawan Ekuador U-17 bukanlah pertandingan sederhana bagi Panama U-17. Pertemuan ini menjadi misi balas dendam Los Canaleros akibat kekalahan mereka dari El Tri di Piala Dunia U-17 2011 lalu.

Halaman:
1 2
      
