Piala Dunia U-17 2023: Pelatih Korea Selatan U-17 Yakin Bisa Geser Timnas Indonesia U-17 dari Klasemen Peringkat 3 Terbaik

JAKARTA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Korea Selatan U-17, Byung Sung-hwan, masih memiliki keyakinan timnya bisa lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023 meski sejauh ini mereka selalu kalah di dua pertandingan Grup E. Menurut Byung Sung-hwan, semua itu dapat terjadi karena ada empat spot dari peringkat ketiga terbaik di fase grup turnamen tersebut.

Kepercayaan diri Byung Sung-hwan pun makin meningkat usai pelatih Timnas Prancis U-17, Jean Luc-Vanuchi juga measa Korea Selatan U-17 bakal masuk peringkat tiga terbaik. Jika itu benar terjadi, maka Timnas Indonesia U-17 yang dirugikan karena bakal tersingkir dari klasemen peringkat ketiga terbaik Piala Dunia U-17 2023.

Korea Selatan U-17 lagi-lagi gagal meraih poin di Piala Dunia U-17 2023. Terbaru saat berhadapan dengan Prancis U-17, mereka kalah dengan skor 0-1 di Jakarta International Stadium (JIS), pada Rabu 15 November 2023.

Gol kemenangan Young Taeguk Warriors -julukan Korea Selatan U-17- tercipta lewat gol cepat Mathis Amougou (2’).

Saat ini, Korea Selatan U-17 masih tertahan di peringkat tiga klasemen sementara Grup E dengan belum mendapat satu pun poin. Sebab sebelumnya mereka juga kalah 1-3 dari Amerika Serikat U-17.

Koleksi poin Korea Selatan U-17 yang masih nihil membuat mereka masih mendekam di dasar klasemen peringkat tiga terbaik. Kans mereka untuk lolos ke babak 16 besar terbilang cukup sulit.

Berbeda dengan Timnas Indonesia U-17 yang kini bertengger di urutan keempat klasemen peringkat tiga terbaik dengan mengantongi perolehan dua poin, dua hasil imbang. Namun Korea Selatan U-17 disebut mampu bangkit di laga terakhir dan mengganggu persaingan empat besar klasemen peringkat tiga terbaik tersebut.