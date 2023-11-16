Di-spill sang Agen, Luka Modric Terbuka Pindah ke Klub Arab Saudi

MADRID – Agen Luka Modric, Borja Couce, memberi isyarat sang klien terbuka untuk meninggalkan Real Madrid di bursa transfer musim panas 2024 setelah kontraknya habis. Dia mengatakan kemungkinan sang gelandang akan berlabuh ke klub Arab Saudi.

Untuk diketahui, kontrak Modric bersama Real Madrid akan berakhir pada 30 Juni 2024. Gelandang asal Kroasia itu bisa dibilang merupakan pemain veteran Los Blancos mengingat sudah membela klub tersebut sejak 2012.

Modric selalu menjadi andalan Real Madrid di sektor lini tengah. Belakangan, gelandang berusia 38 tahun itu sudah mulai tidak tampil sebagai starter. Dia lebih sering turun sebagai pemain pengganti.

Peran Modric kini mulai tergantikan oleh para pemain muda seperti Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, dan Eduardo Camavinga. Situasi itu memunculkan rumor sang kapten akan meninggalkan Madrid mengingat kontraknya yang akan habis pada musim depan.

Kini, Couce selaku agen semakin membuat rumor kepindahan Modric seakan benar adanya. Sebab, dia menyampaikan sudah ada klub Arab Saudi yang berminat untuk menggaet kliennya. Secara blak-blakan, tawaran tersebut salah satunya berasal dari Al Nassr.