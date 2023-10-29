Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Jude Bellingham Banjir Pujian Usai Jadi Pahlawan Real Madrid Kalahkan Barcelona, Luka Modric: Bakat Luar Biasa!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |10:45 WIB
Jude Bellingham Banjir Pujian Usai Jadi Pahlawan Real Madrid Kalahkan Barcelona, Luka Modric: Bakat Luar Biasa!
Jude Bellingham kala membela Real Madrid. (Foto: Reuters)
A
A
A

BARCELONA – Pemain Real Madrid, Jude Bellingham, banjir pujian usai jadi pahlawan kemenangan timnya atas Barcelona dalam lanjutan Liga Spanyol 2023-2024. Salah satunya datang dari sang rekan setim Bellingham, yakni Luka Modric.

Modric tampak terpukau dengan aksi yang ditunjukkan Jude Bellingham sejak datang ke Real Madrid pada musim panas 2023 ini. Baginya, Bellingham punya bakat luar biasa.

Jude Bellingham

Modric pun mengapresiasi kehebatan pemain asal Inggris itu yang bisa langsung nyetel dalam musim pertamanya bersama Real Madrid. Dengan begitu, Jude Bellingham bisa langsung menunjukkan kualitasnya di lapangan.

“Saya tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang terjadi dengan Jude. Sepertinya dia sudah lama berada di sini. Bukan suatu kebetulan bahwa dia beradaptasi dengan sangat baik," kata Modric, dilansir dari laman Football Espana, Minggu (29/10/2023).

Modric sendiri merasa bakal yang dimiliki Jude Bellingham sudah tak perlu diragukan lagi. Jadi, dia pastikan Real Madrid cukup beruntung bisa memiliki pemain untuk beberapa musim ke depan.

"Dia pemain top, bakat luar biasa," ujar Luka Modric.

Modric pun yakin koleksi gol Bellingham bersama Real Madrid akan terus bertambah. Sejauh ini, pemain berusia 20 tahun itu sudah mencatatkan 13 gol dalam 13 penampilan bersama Real Madrid dalam berbagai ajang.

"Saya rasa dia bahkan tidak percaya dengan gol yang dia cetak. Sekarang, dia tidak bisa berhenti," jelas Modric.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014151/5-pemain-top-dunia-yang-diincar-real-madrid-untuk-gantikan-toni-kroos-nomor-1-joshua-kimmich-k9QyORqECz.jpeg
5 Pemain Top Dunia yang Diincar Real Madrid untuk Gantikan Toni Kroos, Nomor 1 Joshua Kimmich
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014116/ulangi-rekor-27-tahun-lalu-magis-santiago-bernabeu-bikin-real-madrid-tak-terkalahkan-di-kandang-sepanjang-musim-Rv9NUrkf04.JPG
Ulangi Rekor 27 Tahun Lalu, Magis Santiago Bernabeu Bikin Real Madrid Tak Terkalahkan di Kandang Sepanjang Musim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013717/terharu-diterima-dengan-baik-di-getafe-mason-greenwood-kirim-pesan-perpisahan-menyentuh-yhOHoXcQOe.jpg
Terharu Diterima dengan Baik di Getafe, Mason Greenwood Kirim Pesan Perpisahan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013723/peringati-pelatih-baru-barcelona-xavi-hernandez-ini-klub-sulit-dengan-situasi-keuangan-yang-buruk-MEtzYVM8Xi.jpg
Peringati Pelatih Baru Barcelona, Xavi Hernandez: Ini Klub Sulit dengan Situasi Keuangan yang Buruk
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/11/11/1642773/skenario-sulit-timnas-indonesia-lolos-ke-babak-32-besar-piala-dunia-u17-2025-lmf.webp
Skenario Sulit Timnas Indonesia Lolos ke Babak 32 Besar Piala Dunia U-17 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/11/timnas_portugal_u_17.jpg
Daftar 23 Tim Lolos 32 Besar Piala Dunia U-17 2025, Timnas Indonesia U-17 Menyusul?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement