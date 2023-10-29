Jude Bellingham Banjir Pujian Usai Jadi Pahlawan Real Madrid Kalahkan Barcelona, Luka Modric: Bakat Luar Biasa!

BARCELONA – Pemain Real Madrid, Jude Bellingham, banjir pujian usai jadi pahlawan kemenangan timnya atas Barcelona dalam lanjutan Liga Spanyol 2023-2024. Salah satunya datang dari sang rekan setim Bellingham, yakni Luka Modric.

Modric tampak terpukau dengan aksi yang ditunjukkan Jude Bellingham sejak datang ke Real Madrid pada musim panas 2023 ini. Baginya, Bellingham punya bakat luar biasa.

Modric pun mengapresiasi kehebatan pemain asal Inggris itu yang bisa langsung nyetel dalam musim pertamanya bersama Real Madrid. Dengan begitu, Jude Bellingham bisa langsung menunjukkan kualitasnya di lapangan.

“Saya tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang terjadi dengan Jude. Sepertinya dia sudah lama berada di sini. Bukan suatu kebetulan bahwa dia beradaptasi dengan sangat baik," kata Modric, dilansir dari laman Football Espana, Minggu (29/10/2023).

Modric sendiri merasa bakal yang dimiliki Jude Bellingham sudah tak perlu diragukan lagi. Jadi, dia pastikan Real Madrid cukup beruntung bisa memiliki pemain untuk beberapa musim ke depan.

"Dia pemain top, bakat luar biasa," ujar Luka Modric.

Modric pun yakin koleksi gol Bellingham bersama Real Madrid akan terus bertambah. Sejauh ini, pemain berusia 20 tahun itu sudah mencatatkan 13 gol dalam 13 penampilan bersama Real Madrid dalam berbagai ajang.

"Saya rasa dia bahkan tidak percaya dengan gol yang dia cetak. Sekarang, dia tidak bisa berhenti," jelas Modric.