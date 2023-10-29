Advertisement
LIGA SPANYOL

5 Penyebab Barcelona Kalah 1-2 dari Real Madrid di Liga Spanyol 2023-2024, Nomor 1 Faktor Jude Bellingham

Admiraldy Eka Saputra-Minggu, 29 Oktober 2023 |01:17 WIB
5 Penyebab Barcelona Kalah 1-2 dari Real Madrid di Liga Spanyol 2023-2024, Nomor 1 Faktor Jude Bellingham
Barcelona kalah 1-2 dari Real Madrid di Liga Spanyol 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

5 Pernyebab Barcelona kalah 1-2 dari Real Madrid di Liga Spanyol 2023-2024 akan menjadi pembahasan pada artikel kali ini. Salah satunya adalah faktor pemain penentu yang membuat Real Madrid berhasil membalikkan keadaan.

Bermain di Camp Nou, Sabtu (28/10/2023), Barcelona Bermain di Camp Nou, Sabtu (28/9/2023) malam WIB, Barcelona sebenarnya unggul lebih dulu lewat gol cepat Ilkay Gundogan. Namun, Jude Bellingham kemudian datang menjadi pahlawan Real Madrid berkat bracenya di babak kedua. Berikut lima penyebab Barcelona kalah 1-2 dari Real Madrid

5. Gagal Jaga Ritme Permainan


Barcelona bermain sangat baik di babak pertama. Pasukan Xavi Hernandez bahkan berhasil unggul lebih dulu lewat gol cepat Ilkay Gundogan pada menit keenam.

Blaugrana juga terus memberikan tekanan sepanjang babak pertama. Namun, perlahan mereka seperti kehilangan motivasi untuk menambah gol hingga akhrinya Real Madrid berhasil membalikkan keadaan lewat dua gol Jude Bellingham.

4. Sulit Manfaatkan Peluang


Barcelona punya banyak peluang di laga kali ini. Joao Felix hingga Ferran Torres beberapa kali mengancam gawang Real Madrid sejak awal pertandingan.

Namun, para pemain depan Barcelona seperti masih sulit untuk memanfaatkan peluang. Hal ini berdampak pada permainan Blaugrana di babak kedua.

Halaman:
1 2
      
