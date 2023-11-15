Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Man of the Match Timnas Jerman U-17 vs Timnas Selandia Baru U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Noah Darvich

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |22:04 WIB
Man of the Match Timnas Jerman U-17 vs Timnas Selandia Baru U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Noah Darvich
Noah Darvich jadi man of the match pada laga Timnas Jerman U-17 vs Selandia Baru U-17. (Foto: FIFA)
A
A
A

BANDUNG – Man of the match Timnas Jerman U-17 vs Selandia Baru U-17 di Piala Dunia U-17 2023 dipastikan jatuh kepada Noah Darvich. Penggawa Timnas Jerman U-17 itu terpilih menjadi pemain terbaik usai mampu menjadi motor serangan Der Panzer –julukan Timnas Jerman– hingga menang dengan skor 3-1 atas Selandiaa Baru U-17.

Ya, Timnas Jerman U-17 baru saja mengalahkan Selandia Baru U-17 dengan skor 3-1 di laga kedua Grup F Piala Dunia U-17 2023. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Rabu (15/11/2023) malam WIB.

Tiga gol untuk Jerman U-17 dicatatkan oleh Paris Brunner (45+7’), Max Moerstedt (60’), dan Bilal Yalcinkaya (81’). Sementara, Selandia Baru U-17 hanya mampu membalaskan satu gol via tendangan penalti Adam Watson (90+1’ (P)).

Kemenangan ini membuat Der Panzer memastikan satu tiket ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Diketahui, mereka saat ini memimpin dengan perolehan enam poin dari dua pertandingan di turnamen itu.

Timnas Jerman U-17 (LOC Piala Dunia U-17 2023)

Usai laga, Darvich dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam pertandingan melawan Selandia Baru U-17. Pemain Barca Atletic itu merupakan aktor utama dari kemenangan Der Panzer meskipun tidak mencetak gol.

Halaman:
1 2
      
