Man of the Match Timnas Meksiko U-17 vs Timnas Venezuela U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Penyerang El Tri Stephano Carrilo

MAN of the Match laga Timnas Meksiko U-17 vs Timnas Venezuela U-17 di Piala Dunia U-17 2023 adalah Stephano Carrillo. Sang penyerang mencetak sebuah gol untuk El Tri -- julukan Meksiko.

Dalam laga itu, Meksiko sebenarnya tertahan dengan skor 2-2. Pertandingan ini digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Rabu (15/11/2023) pukul 16.00 WIB.

Dalam laga tersebut, Venezuela U-17 unggul lebih dulu lewat Alejandro Chicero (6’). Namun, situasi berubah ketika Giovanny Sequera diganjar kartu merah pada menit ke-40. Meksiko U-17 yang unggul jumlah pemain kemudian membalaskan via Stephano Carrillo (62’), dan Luiz Ortiz (67’).

Akan tetapi, Venezuela U-17 mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-84. Nicola Profeta Cabrales (84’ (P)) yang bertugas sebagai eksekutor melaksanakan tugasnya dengan baik. Laga berakhir imbang 2-2.

Usai pertandingan, Carrillo dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam pertandingan tersebut. Penyerang Santos Laguna U-18 itu mendapatkan penghargaan setelah menyumbang satu gol untuk El Tri.