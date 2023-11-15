Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Man of the Match Timnas Meksiko U-17 vs Timnas Venezuela U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Penyerang El Tri Stephano Carrilo

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |18:45 WIB
Man of the Match Timnas Meksiko U-17 vs Timnas Venezuela U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Penyerang El Tri Stephano Carrilo
Stephano Carrillo jadi man of the match laga Timnas Meksiko U-17 vs Timnas Venezuela U-17 (Foto: Twitter/miseleccionmxen)
MAN of the Match laga Timnas Meksiko U-17 vs Timnas Venezuela U-17 di Piala Dunia U-17 2023 adalah Stephano Carrillo. Sang penyerang mencetak sebuah gol untuk El Tri -- julukan Meksiko.

Dalam laga itu, Meksiko sebenarnya tertahan dengan skor 2-2. Pertandingan ini digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Rabu (15/11/2023) pukul 16.00 WIB.

Timnas Meksiko U-17

Dalam laga tersebut, Venezuela U-17 unggul lebih dulu lewat Alejandro Chicero (6’). Namun, situasi berubah ketika Giovanny Sequera diganjar kartu merah pada menit ke-40. Meksiko U-17 yang unggul jumlah pemain kemudian membalaskan via Stephano Carrillo (62’), dan Luiz Ortiz (67’).

Akan tetapi, Venezuela U-17 mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-84. Nicola Profeta Cabrales (84’ (P)) yang bertugas sebagai eksekutor melaksanakan tugasnya dengan baik. Laga berakhir imbang 2-2.

Usai pertandingan, Carrillo dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam pertandingan tersebut. Penyerang Santos Laguna U-18 itu mendapatkan penghargaan setelah menyumbang satu gol untuk El Tri.

