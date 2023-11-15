Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Negara yang Tampil Memalukan di Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Kebobolan 19 Gol!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |06:27 WIB
3 Negara yang Tampil Memalukan di Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Kebobolan 19 Gol!
Timnas Kaledonia Baru U-17 jadi bulan-bulanan di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Doc. LOC WCU17/BRY)
A
A
A

BERIKUT tiga negara yang tampil memalukan di Piala Dunia U-17 2023. Salah satu dari tiga tim itu ada yang sudah kemasukan 19 gol!

Sebanyak 20 pertandingan sudah digelar di Piala Dunia U-17 2023 hingga Selasa 14 November malam WIB. Beberapa peserta bahkan telah melakoni dua pertandingan, sementara sisanya baru akan berlaga pada 15-16 November.

Trofi Piala Dunia U-17

Dari 20 laga itu, ada tiga tim yang tampil memalukan di Piala Dunia U-17 2023. Tak hanya menelan dua kekalahan, tiga kesebelasan tersebut juga takluk dengan skor cukup mencolok.

Lantas, siapa saja ketiga negara yang tampil memalukan di Piala Dunia U-17 2023 itu? Berikut ulasannya.

3. Timnas Polandia U-17

Timnas Senegal U-17 vs Timnas Polandia U-17

Kesebelasan ini sempat dilanda skandal usai tiga pemainnya kedapatan mengonsumsi minuman keras. Alhasil, mereka dipulangkan ke negara asalnya sebelum berlaga di Piala Dunia U-17 2023.

Entah terpengaruh atau tidak, penampilan Polandia di ajang kali ini benar-benar memalukan. Mereka menelan dua kekalahan dengan skor masing-masing 0-1 dari Timnas Jepang U-17 dan 1-4 di tangan Timnas Senegal U-17! Hampir dipastikan, wakil Eropa ini tersingkir di fase grup.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/26/11/1648407/timnas-indonesia-u22-cuma-ditarget-perak-sea-games-2025-erick-thohir-bukan-saya-yang-menentukan-qmo.webp
Timnas Indonesia U-22 Cuma Ditarget Perak SEA Games 2025, Erick Thohir: Bukan Saya yang Menentukan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/26/timnas_putri_indonesia.jpg
Comeback Dramatis! Timnas Putri Indonesia Bungkam Nepal
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement