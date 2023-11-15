3 Negara yang Tampil Memalukan di Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Kebobolan 19 Gol!

BERIKUT tiga negara yang tampil memalukan di Piala Dunia U-17 2023. Salah satu dari tiga tim itu ada yang sudah kemasukan 19 gol!

Sebanyak 20 pertandingan sudah digelar di Piala Dunia U-17 2023 hingga Selasa 14 November malam WIB. Beberapa peserta bahkan telah melakoni dua pertandingan, sementara sisanya baru akan berlaga pada 15-16 November.

Dari 20 laga itu, ada tiga tim yang tampil memalukan di Piala Dunia U-17 2023. Tak hanya menelan dua kekalahan, tiga kesebelasan tersebut juga takluk dengan skor cukup mencolok.

Lantas, siapa saja ketiga negara yang tampil memalukan di Piala Dunia U-17 2023 itu? Berikut ulasannya.

3. Timnas Polandia U-17

Kesebelasan ini sempat dilanda skandal usai tiga pemainnya kedapatan mengonsumsi minuman keras. Alhasil, mereka dipulangkan ke negara asalnya sebelum berlaga di Piala Dunia U-17 2023.

Entah terpengaruh atau tidak, penampilan Polandia di ajang kali ini benar-benar memalukan. Mereka menelan dua kekalahan dengan skor masing-masing 0-1 dari Timnas Jepang U-17 dan 1-4 di tangan Timnas Senegal U-17! Hampir dipastikan, wakil Eropa ini tersingkir di fase grup.