Penyerang Timnas Indonesia U-17 Arkhan Kaka Masuk Radar Talent Scouting Eropa, Pertanda Diburu Klub Top Dunia?

Arkhan Kaka masuk radar talent scouting Eropa berkat aksinya bersama Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Doc. LOC WCU17/NFL)

PENYERANG Timnas Indonesia U-17 Arkhan Kaka Putra Purwanto masuk radar talent scouting Eropa. Apakah itu pertanda sang pemain Persis Solo diburu klub top dunia?

Nama Arkhan Kaka tengah menghebohkan pencinta sepakbola Indonesia. Pasalnya, pesepakbola berusia 16 tahun itu dua menjadi satu-satunya pencetak gol Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 dari dua laga di fase grup.

Ya, Arkhan membuka rekening golnya saat menghadapi Timnas Ekuador U-17 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jawa Timur, Jumat 10 November 2023. Sontekannya mampu membantu Garuda Asia menahan tamunya dengan skor 1-1.

Hal serupa diulangi Arkhan pada laga kedua melawan Timnas Panama U-17, Senin 13 November 2023. Kali ini, sundulan putra dari Purwanto Sugondo itu membantu Timnas Indonesia menyamakan skor 1-1.

Dua gol itu ternyata membuat Arkhan masuk radar talent scouting Eropa bernama Football Talent Souct - Jacek Kulig. Lewat akun Twitter @FTalentScout, dia mengungkap sejumlah fakta hasil pemantauan terhadap pemain kelahiran Kabupaten Blitar tersebut.

"Arkhan Kaka: mencetak gol yang menghasilkan satu poin melawan Ekuador dalam pertandingan pertama Indonesia di Piala Dunia U-17. Mencetak gol yang menghasilkan satu poin melawan Panama di laga kedua Indonesia," cuit @FTalentScout, dikutip pada Rabu (15/11/2023).