Timnas Senegal U-17 Selangkah Lagi Lolos ke 16 Besar Piala Dunia U-17 2023, Pelatih Ogah Jemawa

BANDUNG – Timnas Senegal U-17 selangkah lagi lolos ke 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Mendapati pencapaian ini, pelatih Timnas Senegal U-17, Serigne Dia, menyambut bahagia. Tetapi, dia ogah jemawa karena memilih fokus menatap laga berikutnya di fase grup.

Serigne Dia berharap pada laga terakhir Timnas Senegal U-17 bisa merebut kemenangan kembali. Laga itu sendiri akan mempertemukan Senegal U-17 melawan Timnas Jepang U-17.

"Bagus sekali. Ini adalah kesempatan yang besar di turnamen ini. Itu sebabnya kami semua bertekad untuk memenangkan turnamen ini. Jika Anda menang, Anda akan melaju ke babak berikutnya," ucap Dia kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Selasa 14 November 2023.

Namun begitu, Dia tidak terlalu memikirkan tentang babak 16 besar. Menurutnya, Amara Diouf dkk hanya ingin fokus dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya.

"Soal babak berikutnya sebenarnya tidak terlalu dipikirkan. Kami menjalani pertandingan demi pertandingan. Dan saya melihat kami bermain lebih baik," ucap Dia.