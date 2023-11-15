Timnas Indonesia vs Timnas Irak, Egy Maulana Vikri Tegaskan Tak Gentar Main di Kandang Lawan pada Kualifikasi Piala Dunia 2026

BASRA – Pemain Timnas Indonesia, Egy Maulana Vikri, menegaskan bahwa dirinya tak gentar main di kandang lawan kala berjumpa Timnas Irak dalam laga perdana Grup F putaran kedua Piala Dunia U-17 2023. Dia pun bertekad membawa Timnas Indonesia meraih kemenangan.

Egy mengatakan Timnas Indonesia tidak mau perjalanannya jadi cuma-cuma dalam melawan Timnas Irak. Timnas Indonesia pun dipastikan memasang target kemenangan dalam laga tersebut, meskipun diyakini laga tidak akan berjalan mudah.

"Kami datang ke sini untuk menang," ujar Egy Maulana Vikri, dilansir dari laman PSSI, Rabu (15/11/2023).

Egy Maulana Vikri mengatakan Timnas Indonesia sudah punya gambaran kekuatan dan kelemahan Timnas Irak pada laga itu. Namun, Timnas Indonesia tidak memandang remeh Irak dalam laga nanti dan akan fokus sepanjang laga.