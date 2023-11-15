Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia vs Timnas Irak, Egy Maulana Vikri Tegaskan Tak Gentar Main di Kandang Lawan pada Kualifikasi Piala Dunia 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |04:27 WIB
Timnas Indonesia vs Timnas Irak, Egy Maulana Vikri Tegaskan Tak Gentar Main di Kandang Lawan pada Kualifikasi Piala Dunia 2026
Egy Maulana Vikri kala berlatih bersama Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

BASRA – Pemain Timnas Indonesia, Egy Maulana Vikri, menegaskan bahwa dirinya tak gentar main di kandang lawan kala berjumpa Timnas Irak dalam laga perdana Grup F putaran kedua Piala Dunia U-17 2023. Dia pun bertekad membawa Timnas Indonesia meraih kemenangan.

Egy mengatakan Timnas Indonesia tidak mau perjalanannya jadi cuma-cuma dalam melawan Timnas Irak. Timnas Indonesia pun dipastikan memasang target kemenangan dalam laga tersebut, meskipun diyakini laga tidak akan berjalan mudah.

Egy Maulana Vikri. Foto: PSSI

"Kami datang ke sini untuk menang," ujar Egy Maulana Vikri, dilansir dari laman PSSI, Rabu (15/11/2023).

Egy Maulana Vikri mengatakan Timnas Indonesia sudah punya gambaran kekuatan dan kelemahan Timnas Irak pada laga itu. Namun, Timnas Indonesia tidak memandang remeh Irak dalam laga nanti dan akan fokus sepanjang laga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/27/50/1648787/comeback-andy-ruiz-jr-incar-trilogi-kontra-anthony-joshua-uvo.jpg
Comeback Andy Ruiz Jr Incar Trilogi Kontra Anthony Joshua
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/27/cristian_chivu.jpg
Cristian Chivu Frustrasi Berat usai Inter Kalah dari Atletico, Sampai Habiskan Tiga Batang Rokok!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement