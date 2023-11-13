Timnas Indonesia Dimanjakan Fasilitas Kelas Atas dan Sambutan Masyarakat Irak Jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026, Begini Reaksi Marc Klok

BASRA – Timnas Indonesia dimanjakan fasilitas kelas atas dan sambutan masyarakat Irak jelang berlaga di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Mendapati hal ini, gelantang Timnas Indonesia, Marc Klok, pun turut memberi komentar.

Marc Klok mengaku senang dirinya dan rekan setimnya dimanjakan fasilitas kelas atas dari Federasi Sepakbola Irak (IFA). Pemain Persib Bandung itu juga puas dengan sambutan ramah masyarakat Negeri 1001 Malam itu.

“Ini adalah kunjungan pertama saya ke Irak, dan perjalanannya sangat sulit dan memakan waktu 16 jam,” ujar Marc Klok, dilansir dari Winwin, Senin (13/11/2023).

“Dan kami mempersiapkannya dengan baik, melalui sesi latihan. Segalanya baik di sini dalam hal stadion, hotel, dan akomodasi. Semuanya berjalan baik,” lanjutnya.

Selain soal fasilitas, Marc Klok mengatakan Timnas Indonesia disambut dengan hangat oleh masyarakat Irak. Alih-alih gentar dengan tekanan suporter tuan rumah, eks pemain Persija Jakarta dan PSM Makassar justru memperkirakan atmosfer di stadion pada laga nanti akan sangat indah.

“Timnas Irak adalah tim yang sangat kuat, dan orang-orang di sini baik dan menyambut kami dengan sangat hangat. Kami menantikan untuk memainkan pertandingan pada Kamis,” ucap pemain berusia 30 tahun itu.

“Para fans di sini, di Basra, luar biasa, dan mereka datang dalam jumlah besar untuk mendukung tim Irak. Ini sangat indah, karena sepakbola tanpa penonton bukanlah sepakbola,” lanjutnya.