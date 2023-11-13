Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Dimanjakan Fasilitas Kelas Atas dan Sambutan Masyarakat Irak Jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026, Begini Reaksi Marc Klok

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |20:40 WIB
Timnas Indonesia Dimanjakan Fasilitas Kelas Atas dan Sambutan Masyarakat Irak Jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026, Begini Reaksi Marc Klok
Marc Klok kala berlatih dengan Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

BASRA Timnas Indonesia dimanjakan fasilitas kelas atas dan sambutan masyarakat Irak jelang berlaga di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Mendapati hal ini, gelantang Timnas Indonesia, Marc Klok, pun turut memberi komentar.

Marc Klok mengaku senang dirinya dan rekan setimnya dimanjakan fasilitas kelas atas dari Federasi Sepakbola Irak (IFA). Pemain Persib Bandung itu juga puas dengan sambutan ramah masyarakat Negeri 1001 Malam itu.

Timnas Indonesia

“Ini adalah kunjungan pertama saya ke Irak, dan perjalanannya sangat sulit dan memakan waktu 16 jam,” ujar Marc Klok, dilansir dari Winwin, Senin (13/11/2023).

“Dan kami mempersiapkannya dengan baik, melalui sesi latihan. Segalanya baik di sini dalam hal stadion, hotel, dan akomodasi. Semuanya berjalan baik,” lanjutnya.

Selain soal fasilitas, Marc Klok mengatakan Timnas Indonesia disambut dengan hangat oleh masyarakat Irak. Alih-alih gentar dengan tekanan suporter tuan rumah, eks pemain Persija Jakarta dan PSM Makassar justru memperkirakan atmosfer di stadion pada laga nanti akan sangat indah.

“Timnas Irak adalah tim yang sangat kuat, dan orang-orang di sini baik dan menyambut kami dengan sangat hangat. Kami menantikan untuk memainkan pertandingan pada Kamis,” ucap pemain berusia 30 tahun itu.

“Para fans di sini, di Basra, luar biasa, dan mereka datang dalam jumlah besar untuk mendukung tim Irak. Ini sangat indah, karena sepakbola tanpa penonton bukanlah sepakbola,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/25/11/1647973/campus-league-futsal-regional-jakarta-2025-resmi-bergulir-17-perguruan-tinggi-berebut-predikat-terbaik-tzv.webp
Campus League Futsal Regional Jakarta 2025 Resmi Bergulir, 17 Perguruan Tinggi Berebut Predikat Terbaik
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/10/kevin_diks.jpg
Kevin Diks Masuk Tim Terbaik Pekan Ke-11 Liga Jerman 2025-2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement