Rizky Ridho Dipanggil Shin Tae-yong Bela Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Persija Jakarta Kirim Dukungan: Selamat Berjuang!

BASRA – Persija Jakarta kirim dukungan kepada pemainnya, Rizky Ridho, yang akan berjuang bersama Timnas Indonesia di putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentunya, tim asuhan Shin Tae-yong itu diharapkan meraih hasil maksimal.

Rizky Ridho memang dipanggil membela Timnas Indonesia untuk melakoni 2 laga di putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan ini. Laga itu mempertemukan skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- melawan Irak dan Filipina.

"Rizky Ridho akan kembali bertugas bersama Tim Nasional Indonesia untuk menghadapi Irak dan Filipina di putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026," tulis akun Instagram @persija, Senin (13/11/2023).

"Selamat berjuang, Garuda," tulis akun itu.