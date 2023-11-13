Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Rizky Ridho Dipanggil Shin Tae-yong Bela Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Persija Jakarta Kirim Dukungan: Selamat Berjuang!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |20:19 WIB
Rizky Ridho Dipanggil Shin Tae-yong Bela Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Persija Jakarta Kirim Dukungan: Selamat Berjuang!
Rizky Ridho kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

BASRA Persija Jakarta kirim dukungan kepada pemainnya, Rizky Ridho, yang akan berjuang bersama Timnas Indonesia di putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentunya, tim asuhan Shin Tae-yong itu diharapkan meraih hasil maksimal.

Rizky Ridho memang dipanggil membela Timnas Indonesia untuk melakoni 2 laga di putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan ini. Laga itu mempertemukan skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- melawan Irak dan Filipina.

Persija Jakarta kirim dukungan ke Rizky Ridho

"Rizky Ridho akan kembali bertugas bersama Tim Nasional Indonesia untuk menghadapi Irak dan Filipina di putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026," tulis akun Instagram @persija, Senin (13/11/2023).

"Selamat berjuang, Garuda," tulis akun itu.

