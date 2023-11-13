22 Pemain Sudah Tiba di Irak, Asisten Shin Tae-yong Beberkan Kondisi Timnas Indonesia Jelang Berlaga di Kualifikasi Piala Dunia 2026

BASRA – Asisten Shin Tae-yong di tim pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, membeberkan kondisi pemain skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- jelang melawan Timnas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Disebut sudah ada 22 pemain yang bergabung ke pemusatan latihan (TC) di Irak jelang laga itu, Nova Arianto memastikan skuad Garuda dalam kondisi baik.

Ya, Timnas Indonesia sudah menggelar latihan di Irak sejak Senin (13/11/2023) untuk melakoni laga babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Para pemain Timnas Indonesia sendiri sejatinya sudah mulai berdatangan di Irak pada Minggu 12 November 2023.

Timnas Indonesia lebih cepat berada di sana untuk memaksimalkan waktu persiapan lebih dahulu. Hari ini, para pemain pun sudah mulai mendapat berbagai pola latihan dari tim pelatih.

Nova mengatakan persiapan berjalan cukup baik dalam latihan perdana di Irak. Pasalnya, pemain-pemain yang sudah bergabung bersama tim tidak memiliki masalah apa pun terkait kondisi fisiknya.