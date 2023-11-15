Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Pecat Rudi Garcia, Napoli Resmi Tunjuk Walter Mazzarri sebagai Pelatih Baru

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |00:56 WIB
Pecat Rudi Garcia, Napoli Resmi Tunjuk Walter Mazzarri sebagai Pelatih Baru
Napoli resmi tunjuk Walter Mazzarri sebagai pelatih baru. (Foto: Napoli)
A
A
A

NAPOLI resmi menunjuk Walter Mazzarri sebagai pelatih baru. Keputusan itu diambil usai Napoli resmi memecat Rudi Garcia sebagai juru taktik mereka.

Pengumuman itu disampaikan Napoli pada Selasa 14 November 2023 malam WIB. Keputusan memecat Rudi Garcia dari kursi kepelatihan diambil usai Napoli meraih sederet hasil buruk di musim 2023-2024 ini.

Napoli kala berlaga

Teranyar, Napoli baru saja kalah dari Empoli dalam lanjutan Liga Italia 2023-2024 pada Minggu 12 November 2023. Laga itu harus berakhir dengan skor 0-1.

Akibatnya, Napoli kini bertengger di urutan keempat pada klasemen sementara Liga Italia 2023-2024. Hingga pekan ke-12, mereka total mengantongi 21 poin.

Kiprah yang kurang baik juga ditunjukkan Napoli di Liga Champions 2023-2023. Dari 4 laga yang telah dilakoni di fase grup, mereka mendapat hasil 2 kali menang, 1 kali kalah, dan 1 kali ditahan imbang. Kekalahan satu-satunya itu didapat kala melawan Real Madrid dengan skor 2-3.

Halaman:
1 2
      
