HOME BOLA LIGA ITALIA

Nekat Nonton Laga Napoli vs AC Milan Tanpa Tiket, Seorang Pria Meninggal Dunia karena Terjun Bebas dari Ketinggian

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |20:39 WIB
Nekat Nonton Laga Napoli vs AC Milan Tanpa Tiket, Seorang Pria Meninggal Dunia karena Terjun Bebas dari Ketinggian
Laga Napoli vs AC Milan menyisakan kisah kematian seorang suporter yang nekat nonton tanpa tiket (Foto: REUTERS)
A
A
A

MAYAT seorang pria ditemukan selepas laga Napoli vs AC Milan di Liga Italia 2023-2024 pada Senin (30/10/2023) dini hari WIB. Pria tersebut disinyalir meninggal dunia karena terjatuh dari ketinggian.

Sebagaimana dilansir dari Football-Italia, mayat itu ditemukan di area Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italia. Mayat tersebut dikabarkan ditemukan di area parkir yang sudah terbengkalai, di sekitar wilayah bawah tribun tamu dari markas Napoli tersebut.

Napoli vs AC Milan

Dalam keterangan La Gazzetta dello Sport, mayat tersebut dilaporkan berusia 42 tahun. Korban diketahui berasal dari Bacoli yang terletak di provinsi Naples.

Setelah dilakukan penyelidikan, pihak aparat mendapatkan informasi dari salah satu teman korban. Diketahui korban ternyata terjatuh dari ketinggian sekitar 20 meter.

Sang korban dan satu temannya itu mencoba menyelinap masuk ke stadion lewat terowongan. Pasalnya mereka tidak memiliki tiket laga saat itu.

Halaman:
1 2
      
