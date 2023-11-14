Man of The Match Timnas Jepang U-17 vs Timnas Argentina U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Claudio Echeverri!

Claudio Echeverri jadi man of the match laga Timnas Jepang U-17 vs Timnas Argentina U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: FIFA)

MAN of the match Timnas Jepang U-17 vs Timnas Argentina U-17 di Piala Dunia U-17 2023 sudah diketahui. Dia adalah penggawa Timnas Argentina U-17, Claudio Echeverri, yang terpilih sebagai pemain terbaik pada pertandingan itu.

Sebagaimana diketahui, Argentina U-17 sukses menghajar Jepang U-17 pada laga lanjutan fase grup Piala Dunia U-17 2023. Pertandingan yang digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Selasa (14/11/2023) malam WIB itu berakhir dengan skor 3-1 untuk La Albicelestes -julukan Argentina.

Echeverri menyumbang satu gol pada laga tersebut. Pesepakbola 17 tahun itu membuka keunggulan bagi Argentina U-17 pada menit ke-5 melalui gol indah dari bola mati bak bintang Argentina, Lionel Messi.

Penggawa River Plate itu memasukkan bola ke gawang Jepang U-17 yang dijaga Wataru Goto melalui tendangan bebas. Dengan tendangan terukur yang menukik tajam itu, dia membangkitkan semangat Timnas Argentina U-17 hingga akhirnya bisa meraih kemenangan malam hari ini.

Hal itu terbukti dari gol kedua Argentina U-17 yang didapatkan hanya tiga menit setelah gol dari Echeverri terjadi. Valentino Acuna mencetak gol pada menit ke-8 dan membawa Argentina U-17 unggul 2-0 pada babak pertama.

Jepang U-17 sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-50 melalui Rento Takaoka. Akan tetapi, pada akhirnya tim berjuluk Samurai Biru itu harus rela menelan kekalahan pada laga tersebut.