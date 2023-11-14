Hasil Timnas Brasil U-17 vs Timnas Kaledonia Baru U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Banjir Gol di JIS, Tim Samba Menang 9-0!

JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Brasil U-17 pesta gol saat menghadapi Kaledonia Baru U-17 di matchday kedua Grup C Piala Dunia U-17 2023, pada Selasa (14/11/2023) sore WIB. Bermain di Jakarta International Stadium (JIS), Brasil U-17 tepatnya menang dengan skor besar 9-0 atas lawannya tersebut.

Dengan banjir gol di JIS tersebut, Brasil U-17 kini naik ke posisi kedua pada klasemen sementara Grup C Piala Dunia U-17 2023 dengan koleksi 3 poin. Sementara Kaledonia Baru U-17 makin terpuruk di dasar klasemen dengan 0 poin dari dua laga yang sudah dimainkan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama





Timnas Brasil U-17 bermain lepas pada awal babak pertama melawan Kaledonia Baru U-17. Hal itu karena tim asuhan Phelipe Leal langsung menggempur pertahanan Kaledonia Baru U-17.

Tim Samba -julukan Timnas Brasil- sudah 25 menit mengurung pertahanan Kaledonia Baru U-17. Namun, benteng pertahanan Kaledonia Baru U-17 masih cukup kokoh menghalau serangan yang datang.

Pada menit ke-28, Timnas Brasil U-17 berhasil memecahkan kebuntuan dalam laga itu. Kepastian tersebut usai Rayan mencetak gol usai memanfaatkan umpan sepak pojok dari Estevao.

Timnas Brasil U-17 berhasil menggandakan keunggulan atas tim lawan pada menit ke-39. Itu setelah Estevao mencetak gol indah lewat sepakan terukur dari luar kotak penalti.

Luighi membawa Timnas Brasil U-17 unggul 3-0 atas Kaledonia Baru U-17. Kepastian itu dia mencetak gol ke gawang lawan pada menit ke-44 dan skor akhir pun bertahan sampai akhir babak pertama.