HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bima Sakti Sentil Radja Nainggolan karena Timnas Indonesia U-17 Kerap Dianggap Sebelah Mata di Piala Dunia U-17 2023

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |17:22 WIB
Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti. (Foto: PSSI)
Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti. (Foto: PSSI)
A
A
A

BIMA Sakti sentil Radja Nainggolan karena Timnas Indonesia U-17 kerap dianggap sebelah mata di Piala Dunia U-17 2023. Hal itu tidak lepas dari bagaimana Timnas Indonesia U-17 yang merupakan tim debutan di ajang ini.

Terlebih lagi Timnas Indonesia U-17 lolos menjadi peserta Piala Dunia U-17 2023 berkat statusnya sebagai tuan rumah dan bukan karena kualifikasi. Jangankan kualifikasi, untuk berlaga di ajang kualifikasinya saja Indonesia gagal.

Perlu diketahui, untuk menjadi satu dari empat wakil Asia di Piala Dunia U-17 2023, Indonesia harus bisa melaju ke babak semifinal putaran final Piala Asia 2023 yang diselenggarakan beberapa bulan yang lalu.

Sayangnya, saat melakoni kualifikasi Piala Asia U-17 2023, Indonesia harus gugur dan tidak memiliki kesempatan sedikitpun untuk ke Piala Dunia U-17 2023.

Beruntungnya, FIFA kemudian menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah menggantikan Peru yang kurang siap menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Sebab itu, Indonesia berkesempatan menjajal ajang sepakbola usia muda paling bergengsi ini.

Radja Nainggolan (Aldhi Chandra/MPI)

Sayangnya, hal ini ternyata juga membuat banyak stigma miring yang menghinggapi Timnas Indonesia U-17. Banyak yang memandang sebelah mata bahwa Timnas Indonesia U-17 hanya pemanis di ajang ini.

Namun, kini hal itu telah berubah setelah Timnas Indonesia U-17 asuhan Bima Sakti tampil luar biasa di laga awal. Menghadapi tim langganan Piala Dunia, Ekuado U-17 di laga perdana Grup A, Arkhan Kaka dan kolega berhasil menahan tim tersebut dengan skor 1-1. Bahkan, skuad Garuda Asia mampu unggul lebih dulu.

