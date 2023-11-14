Kisah Sedih Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll yang Gagal Tampil di Piala Dunia 1994

KISAH sedih pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll yang gagal tampil di Piala Dunia 1994 akan diulas oleh Okezone pada artikel ini. Seperti diketahui, gelaran Piala Dunia U-17 akhirnya resmi bergulir di Indonesia.

Sebanyak 24 negara saling beradu untuk menjadi jawara tim sepakbola usia di bawah 17 tahun terbaik di dunia.

Bagi Indonesia, ini merupakan ajang bersejarah yang digelar di Tanah Air. Tak ayal, banyak pihak yang menyambut baik digelarnya Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia.

Salah satunya adalah pelatih tim Persija Jakarta, Thomas Doll. Pelatih berkebangsaan Jerman itu menilai jika bergulirnya Piala Dunia U-17 di Indonesia dapat menjadi perhelatan yang menghibur untuk masyarakat melihat bakat-bakat terbaik di seluruh dunia.

“Tentu saja ini perhelatan yang luar biasa dimana kita tahu bahwa Piala Dunia adalah acara yang spesial. Menurut saya itu sangat bagus karena orang-orang akan terhibur dengan bakat-bakat sepak bola dari seluruh penjuru dunia," kata Thomas Doll dikutip dari laman resmi Persija, Selasa (14/11/2023).

Usut punya usut, ternyata Thomas Doll juga memiliki satu pengalaman berkaitan dengan gelaran Piala Dunia. Lebih tepatnya pada gelaran Piala Dunia untuk level senior pada edisi 1994 yang digelar di Amerika Serikat.

Kala itu, Thomas Doll masih berada di usia emasnya sebagai seorang pesepakbola. Kariernya pun sedang berada di puncaknya sehingga dirinya menjadi salah satu pemain yang diandalkan di skuad Timnas Jerman.