HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pesepakbola Top Dunia yang Kariernya Apes di Bawah Asuhan Jose Mourinho, Nomor 1 Legenda Real Madrid

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |12:24 WIB
5 Pesepakbola Top Dunia yang Kariernya Apes di Bawah Asuhan Jose Mourinho, Nomor 1 Legenda Real Madrid
5 Pesepakbola Top Dunia yang Kariernya Apes di Bawah Asuhan Jose Mourinho. (Foto: Reuters)
A
A
A

TERDAPAT 5 pesepakbola top dunia yang kariernya apes di bawah asuhan Jose Mourinho. Para pemain yang bernasib sial itu gagal bersinar di bawah asuhan Mourinho biasanya karena tak memiliki hubungan yan baik dengan pelatih asal Portugal tersebut.

Seperti yang diketahui, Mourinho dikenal sebagai pelatih cerdas yang mampu membawa tim yang dilatihnya menjadi tim yang menakutkan. Mourinho mampu membuat tim yang ditanganinya bersaing untuk merebut gelar juara.

Akan tetapi, di balik kehebatannya itu, Mourinho justru kerap membuang pemain yang tak dibutuhkannya. Alhasil, ada beberapa pemain yang kariernya langsung apes semenjak di bawah asuhan Mourinho. Lantas siapa saja pemain yang bernasib apes tersebut?

Berikut 5 Pesepakbola Top Dunia yang Kariernya Apes di Bawah Asuhan Jose Mourinho:

5. Andriy Shevchenko

Andriy Shevchenko bersama Jose Mourinho

Kepindahan Shevchenko dari AC Milan ke Chelsea pada 2006 silam membuat banyak pihak antusias, karena banyak yang memprediksikan striker asal Ukraina itu bisa bersinar di Liga Inggris. Namun, nyatanya Shevchenko gagal total di The Blues dengan hanya mencetak 22 gol dari 77 penampilannya di semua kompetisi.

Usut punya usut, semua itu karena Mourinho memang tidak membutuhkan Shevchenko. Pembelian Shevchenko pada musim panas 2006 itu pun diketahui karena keinginan pemilik Chelsea kala itu, yakni Roman Abramovich.

4. Paul Pogba

Paul Pogba

Pogba didatangkan Man United dari Juventus dengan membuatnya menjadi pemain termahal di dunia pada 2016 silam. Awalnya hubungan Pogba dengan Mourinho terlihat baik-baik saja di awal kerja sama mereka.

Akan tetapi, pelan-pelan hubungan Mourinho dan Pogba semakin tidak baik. Alhasi, gelandang asal Prancis itu kehilangan tempat di skuad utama. Pogba pun juga kerap cedera dan membuatnya kesulitan membuktikan diri.

Halaman:
1 2 3
      
