Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Berpesan soal Ekspektasi terhadap Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, berpesan soal ekspektasi terhadap Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Pelatih asal Kroasia itu mengatakan bahwa Timnas Indonesia U-17 perlu realistis dalam menyasar hasil.

Skuad Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – telah mengumpulkan dua poin dari dua laga di fase grup Piala Dunia U-17 2023. Terbaru, tim asuhan Bima Sakti bermain imbang 1-1 kontra Panama U-17 pada Senin (13/11/2023) kemarin malam WIB.

Terdapat berbagai skenario untuk Timnas Indonesia U-17 lolos ke babak 16 besar. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak turut mengomentari kans Tim Merah Putih di Piala Dunia U-17 2023 ini.

Hodak memandang kans Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 dengan penuh realistis. Sebab tim-tim asal Asia Tenggara memang masih belum terbiasa tampil di level tertinggi internasional.

“Kita harus realistis bahwa negara dari Asia Tenggara sulit untuk bermain di Piala Dunia,” kata Hodak dilansir laman resmi Persib, Selasa (14/11/2023).

Bojan Hodak berharap para pemain fokus mengumpulkan setiap poin yang bisa diraih. Sebab, poin demi poin tetaplah penting bagi mereka, berapa pun yang dikumpulkan pada akhirnya.

“Jadi untuk kans Indonesia, setiap poin yang bisa diraih adalah hal yang bagus dan jika lolos ke babak berikutnya, itu tentu akan fantastis,” tutur eks pelatih Kuala Lumpur City FC itu.