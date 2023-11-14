Prediksi Timnas Inggris U-17 vs Timnas Iran U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Ujian Sebenarnya The Three Lions!

PREDIKSI Timnas Inggris U-17 vs Timnas Iran U-17 di Piala Dunia U-17 2023 menarik dikulik. Sebab, laga yang akan digelar di Jakarta International Stadium (JIS) pada Selasa (14/11/2023) pukul 19.00 WIB itu akan jadi ujian sesungguhnya bagi skuad muda The Three Lions -julukan Timnas Inggris U-17.

Sebelumnya, Timnas Inggris U-17 telah membuka perjalanan dengan begitu manis. Mereka menang telak 10-0 atas Kaledonia Baru U-17 di laga perdana Grup C.

Tetapi, kemenangan itu belum cukup membuktikan bahwa Timnas Inggris U-17 adalah penantang gelar juara Piala Dunia U-17 2023. Sebab, kedua tim terpaut perbedaan kualitas begitu jauh.

Ujian sesungguhnya menanti Timnas Inggris U-17 malam nanti, yakni melawan Iran U-17. Apalagi, Iran U-17 tengah dalam motivasi menggunung menyusul sukses meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Brasil U-17 di laga sebelumnya.

Berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu 11 November 2023, Inggris U-17 berhasil bangkit membalikkan kedudukan usai tertinggal dua gol di babak pertama. Tak ayal, pelatih Inggris U-17, Ryan Garry, mengakui bahwa Iran U-17 merupakan lawan sulit yang sangat patut untuk diwaspadai.

“Kami harus mengulas pertandingan kami dengan cepat dan melihat laga Iran karena saya pikir mereka adalah lawan yang sulit untuk dihadapi. Mereka memiliki banyak kualitas dengan atau tanpa bola,” kata Garry, dikutip Selasa (14/11/2023).