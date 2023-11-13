Klasemen Sementara Grup B Piala Dunia U-17 2023 di Matchday Kedua: Timnas Spanyol U-17 Pastikan Tempat di 16 Besar

KLASEMEN sementara Grup B Piala Dunia U-17 2023 usai matchday kedua bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Timnas Spanyol U-17 baru saja memastikan tiket ke babak 16 besar.

Hal tersebut usai La Roja sukses mengalahkan Mali U-17 di laga kedua Grup B. Bermain di Stadion Manahan, Solo, Senin (13/11/2023), Timnas Spanyol U-17 menang tipis dengan skor akhir 1-0.

Juan Hernandez Torres menjadi pahlawan Timnas Spanyol U-17 lewat gol tunggalnya di laga kali ini. Sementara kubu lawan dipaksa berjuang keras setelah pemain andalan mereka Mamadou Doumbia dikartu merah wasit di babak pertama.

Kemenangan atas Mali U-17 membuat Timnas Spanyol U-17 kukuh di puncak klasemen Grup B dengan raihan poin sempurna 6. Seperti diketahui, sebelumnya mereka juga berhasil menang atas Kanada U-17 (2-0) di laga pembuka grup.

Sementara itu di peringkat kedua ada Timnas Mali U-17. Meski baru kalah dari Spanyol U-17, Timnas Mali U-17 berada di peringkat kedua usai menang 3-0 atas Uzbekistan U-17 di laga pertama Grup B.