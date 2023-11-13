Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Grup B Piala Dunia U-17 2023 di Matchday Kedua: Timnas Spanyol U-17 Pastikan Tempat di 16 Besar

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |21:26 WIB
Klasemen Sementara Grup B Piala Dunia U-17 2023 di Matchday Kedua: Timnas Spanyol U-17 Pastikan Tempat di 16 Besar
Timnas Spanyol U-17 puncaki klasemen Grup B Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Instagram/La Roja)
A
A
A

KLASEMEN sementara Grup B Piala Dunia U-17 2023 usai matchday kedua bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Timnas Spanyol U-17 baru saja memastikan tiket ke babak 16 besar.

Hal tersebut usai La Roja sukses mengalahkan Mali U-17 di laga kedua Grup B. Bermain di Stadion Manahan, Solo, Senin (13/11/2023), Timnas Spanyol U-17 menang tipis dengan skor akhir 1-0.

Juan Hernandez Torres menjadi pahlawan Timnas Spanyol U-17 lewat gol tunggalnya di laga kali ini. Sementara kubu lawan dipaksa berjuang keras setelah pemain andalan mereka Mamadou Doumbia dikartu merah wasit di babak pertama.

Kemenangan atas Mali U-17 membuat Timnas Spanyol U-17 kukuh di puncak klasemen Grup B dengan raihan poin sempurna 6. Seperti diketahui, sebelumnya mereka juga berhasil menang atas Kanada U-17 (2-0) di laga pembuka grup.

Sementara itu di peringkat kedua ada Timnas Mali U-17. Meski baru kalah dari Spanyol U-17, Timnas Mali U-17 berada di peringkat kedua usai menang 3-0 atas Uzbekistan U-17 di laga pertama Grup B.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/26/50/1648355/ricuh-ufc-322-disorot-wali-kota-new-york-eric-adams-perintahkan-polisi-turun-tangan-qht.webp
Ricuh UFC 322 Disorot Wali Kota New York, Eric Adams Perintahkan Polisi Turun Tangan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/26/juventus.jpg
Skenario Juventus Amankan Tiket Play Off Liga Champions usai Tumbangkan Bodo/Glimt
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement