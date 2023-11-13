Profil dan Biodata Ji Da-bin, Pemain Ganteng Timnas Indonesia U-17 Berdarah Korsel yang Parasnya Curi Perhatian

Ji Da-bin, pemain Timnas Indonesia U-17 berdarah Korea Selatan yang tampil di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: LOC WCU17/NFL)

PROFIL dan biodata Ji Da-bin, pemain ganteng Timnas Indonesia U-17 berdarah Korsel yang parasnya curi perhatian menarik untuk dikulik. Pasalnya nama Ji Da Bin begitu mencolok dari nama pemain Timnas Indonesia U-17 yang tampil di Piala Dunia U-17 2023.

Di balik paras tampannya, Ji Da-bin ternyata memiliki darah Korea Selatan yang diwariskan dari sang ayah. Sontak saja penggemar ingin mencari tahu latar belakang Ji Da-bin dan keluarganya.

Untuk itu, simak profil dan biodata Ji Da-bin yang telah dihimpun oleh Okezone, Senin (13/11/23) berikut ini.

Ji Da-bin lahir pada tanggal 3 Maret 2006 di Depok, Jawa Barat. Dia merupakan pemain keturunan Korea Selatan yang memiliki ayah bernama Ji Ha-Sik. Lahir di Indonesia, Ji Da Bin telah menunjukkan bakatnya di lapangan sepakbola sejak usia dini.

Sejak kecil, Ji Da-bin telah mengikuti jejak ayahnya dan mengembangkan kemampuannya di dunia sepakbola. Ji Da-bin merupakan lulusan dari ASIOP Football Academy (Akademi Sepak Bola Indonesia Intinusa Olah Prima), tempat ia mengasah keterampilan sepakbola.

Meskipun masih sangat muda, Ji Da-bin telah mengoleksi sejumlah prestasi dalam karier sepakbolanya. Ia telah menjadi bagian dari Timnas Indonesia U-16 di Piala AFF U-16 2022 di Yogyakarta.