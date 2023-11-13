Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Profil dan Biodata Ji Da-bin, Pemain Ganteng Timnas Indonesia U-17 Berdarah Korsel yang Parasnya Curi Perhatian

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |15:01 WIB
Profil dan Biodata Ji Da-bin, Pemain Ganteng Timnas Indonesia U-17 Berdarah Korsel yang Parasnya Curi Perhatian
Ji Da-bin, pemain Timnas Indonesia U-17 berdarah Korea Selatan yang tampil di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: LOC WCU17/NFL)
A
A
A

PROFIL dan biodata Ji Da-bin, pemain ganteng Timnas Indonesia U-17 berdarah Korsel yang parasnya curi perhatian menarik untuk dikulik. Pasalnya nama Ji Da Bin begitu mencolok dari nama pemain Timnas Indonesia U-17 yang tampil di Piala Dunia U-17 2023.

Di balik paras tampannya, Ji Da-bin ternyata memiliki darah Korea Selatan yang diwariskan dari sang ayah. Sontak saja penggemar ingin mencari tahu latar belakang Ji Da-bin dan keluarganya.

Ji Da-bin

Untuk itu, simak profil dan biodata Ji Da-bin yang telah dihimpun oleh Okezone, Senin (13/11/23) berikut ini.

Ji Da-bin lahir pada tanggal 3 Maret 2006 di Depok, Jawa Barat. Dia merupakan pemain keturunan Korea Selatan yang memiliki ayah bernama Ji Ha-Sik. Lahir di Indonesia, Ji Da Bin telah menunjukkan bakatnya di lapangan sepakbola sejak usia dini.

Sejak kecil, Ji Da-bin telah mengikuti jejak ayahnya dan mengembangkan kemampuannya di dunia sepakbola. Ji Da-bin merupakan lulusan dari ASIOP Football Academy (Akademi Sepak Bola Indonesia Intinusa Olah Prima), tempat ia mengasah keterampilan sepakbola.

Meskipun masih sangat muda, Ji Da-bin telah mengoleksi sejumlah prestasi dalam karier sepakbolanya. Ia telah menjadi bagian dari Timnas Indonesia U-16 di Piala AFF U-16 2022 di Yogyakarta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/25/11/1648119/lion-city-sailors-tantang-persib-bandung-simak-jadwal-dan-link-nonton-di-vision-cdo.webp
Lion City Sailors Tantang Persib Bandung! Simak Jadwal dan Link Nonton di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/26/gelandang_persib_bandung_thom_haye_33.jpg
Chemistry Meningkat, Thom Haye Optimistis Persib Bisa Kalahkan Lion City Sailors
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement