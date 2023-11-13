Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |09:01 WIB
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023
Timnas Indonesia U-17 hadapi Panama U-17 pada laga kedua di fase grup Piala Dunia U-17 2023 (Foto: LOC WCU17/BRY)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023 dapat Anda klik di akhir artikel ini. Duel seru pada matchday kedua Grup A tersebut bakal tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin 13 November 2023 pukul 19.00 WIB.

Skuad Garuda Asia memiliki modal cukup baik jelang kontra Los Canaleros Junior malam ini. Timnas Indonesia U-17 sukses menahan imbang Ekuador 1-1 pada laga pembuka Grup A di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (10/11/2023) malam WIB.

Timnas Indonesia U-17

Hasil imbang kontra La Tricolor junior membuat Garuda Asia menempati peringkat kedua di klasemen sementara Grup A Piala Dunia U-17 dengan koleksi satu poin (selisih gol 0). Sebaliknya, Panama dalam tren negatif usai dibungkam Maroko 0-2 di laga pembuka.

Kekalahan itu membuat Panama U-17 berada di dasar klasemen sementara Grup A dengan koleksi nol poin. Sebab demikian, Bima Sakti merasa Timnas Indonesia U-17 di atas kertas lebih diunggulkan untuk bisa mengalahkan Panama pada laga nanti.

"Dari hasil di atas kertas, harusnya bisa (menang atas Panama). Tapi sepakbola tidak seperti matematika. Yang paling penting, fokus setiap pertandingan," kata pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, mengutip dari laman resmi PSSI.

Lebih lanjut, Bima Sakti menyebut dirinya akan melakukan sedikit rotasi di skuad Timnas Indonesia U-17 saat bersua Panama. "Kemungkinan rotasi tapi tidak banyak. Mungkin ada berapa posisi yang kami harus ubah. Kami lihat besok (malam ini)," katanya.

Jika menang atas Panama U-17, Timnas Indonesia U-17 hampir pasti lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Sebagai informasi, hanya dua tim teratas setiap grup (A, B, C, D, E, F) dan empat tim peringkat ketiga terbaik yang berhak lolos ke babak 16 besar.

Halaman:
1 2
      
